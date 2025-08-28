Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

Eelmisel suvel lõpetas Stepcenko koostöö Kovalkova ja Reinsaluga ning kolis Šveitsi ja asus treenima kahekordse maailmameistri Stephane Lambieli juures.

Nüüd otsustas 18-aastane Stepcenko avada treenerivahetuse tausta ja rääkis intervjuus iluuisu-uudiseid vahendavale portaalile AnythingGOEs, et Kovalenko ja Reinsalu olid manipuleerivad ning sundisid teda vigastatuna võistlema ja pidevalt kaalu langetama, mistõttu tekkisid tal söömishäired, ta hakkas ennast vigastama ja veebruaris diagnoositi tal depressioon.

"Mul on selline tunne, et tulin Šveitsi, olles midagi üle elanud, aga kõik juhtunu hakkas kuhjuma ja ühel hetkel plahvatas. Tulin Stephane'i juurde, olles juba katki," alustas ta. "Võistlesin eelmisel hooajal palju, mind motiveeris tahtmine eelmistele treeneritele kätte maksta, sest nad ütlesid, et ilma nendeta pole ma keegi. Nii et ma tahtsin näidata, et tegin õige otsuse."

Stepcenko selgitas, et tegelikult pidanuks ta juba varem pidurit tõmbama, mitte nii palju võistlema. "Alles veebruaris otsisin professionaalset abi. Mõistsin, et muidu tapan end varsti ära. Vajasin abi," avaldas Stepcenko, kellel diagnoositi depressioon ja post-traumaatiline stressihäire. "Peitsin kõike. Kannad justkui maski, näitad, et kõik on ilus. Aga keegi ei tea, näiteks, et viis minutit tagasi oli sul paanikahoog. Keegi ei tea, et pärast lühikava olid nii suures kriisis, et mõtlesid, et peaksid võtma tablette, et kõik lõpetada."

Uisutaja tõi näiteid väidetavast väärkohtlemisest

Stepcenko avaldas, et on mitmel korral proovinud endalt elu võtta ja kahel korral on ta mitu nädalat psühhiaatriahaiglas ravil viibinud. Tema sõnul on depressiooni ja post-traumaatilise stressihäire põhjustanud väärkohtlemine, mida ta eelmiste treenerite juures koges.

Kovalkova on Kristal Ice'i klubi juhataja ja lisaks on ta ka Läti uisuliidu juhatuse liige. Kahekordne Eesti meister Reinsalu on Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) tehniline spetsialist ja Kristal Ice'is on tema ametinimetuseks konsultant, kuid portaaliga AnythingGOEs vestelnud uisutajate sõnul töötab ta tegelikult treenerina.

"Ma ei öelnud varem enda eelmiste treenerite kohta midagi halba, aga nüüd on aeg tõttu rääkida. Põhimõtteliselt jooksin nende juurest ära, sest nad olid manipuleerivad. Mind väärkoheldi ja nad rääkisid minu kohta kuulujutte ja valesid. Nad sundisid mind tegema võimatuid asju, kui olin vigastatud," rääkis Stepcenko. "Nad võivad ju lubada sulle tulemusi, aga mis hinnaga? See pole su elu väärt."

Sofja Stepcenko 2023. aasta MM-il Jaapanis Autor/allikas: Kristal Ice/Facebook

Stepcenko tõi ka erinevaid näiteid, kuidas teda tema sõnul vigastatuna võistlema sunniti, näiteks nädal enne 2023. aasta MM-i vigastas ta parema jala hüppeliigest, kaks kõõlust olid 90 protsendi ulatuses katki ja luus olid vedelikku. "Aga treenerid sundisid mind võistlema. Mõistagi oli võimatu niimoodi vabakava uisutada ja siis olid treenerid pärast vihased ja küsisid, miks ma hästi ei uisutanud," meenutas Stepcenko, kelle sõnul juhtus sarnaseid asju korduvalt. "Nad ütlesid, et sul pole valus, valu on sul ajus. Ja lõpuks hakkad seda uskuma."

Lätlanna meenutas ka olukorda, kus tal diagnoositi stressimurd ja arst ütles, et ta ei tohiks uisutada, aga treener ütles selle peale, et vigastuse põhjustas poolteist kilo ülekaalu. Stepcenko sõnul hakkas ta seesuguste kommentaaride tõttu 13-aastasena lahtisteid kasutama ja toitumishäire viis omakorda enesevigastamiseni.

Stepcenko on küll kõige tuntum uisutaja, kes süüdistustega avalikkuse ette otsustas tulla, aga portaalile AnythingGOEs jagasid enda kogemusi teisedki. Juba tänavu märtsis rääkis iluuisutreener Karine Magone, kes on 2012. aasta juunioride Läti meister, Läti telesaatele "Sporta Studija" süüdistustest, mida on varem Reinsalu kohta tehtud. Tema juures treenivad kaks uisutajat, kes treenisid varem Kristal Ice'is Reinsalu käe all ja nad on Magonele rääkinud, et füüsiline väärkohtlemine olevat olnud tavaline. "Ta lõi neid näiteks uisukaitsetega vastu pead," avaldas Magone, kelle sõnul olevat Reinsalu sundinud ka uisutajaid enda uiske suudlema.

Olga Kovalkova, juunioride Läti meister Kira Baranovska ja Raimo Reinsalu Autor/allikas: Kristal Ice/Facebook

Magone rääkis, et hoolealused on talle ka jutustanud, kuidas Reinsalu olevat iga trenni ajal sundinud tüdrukuid teda kallistama. "Minu meelest pole see normaalne, kui tegemist on väikeste tüdrukutega. Ta rääkis ka nende soengutest ja meigist ja ütles pidevalt, et tüdrukud on paksud," vahendas Magone.

Üks uisutaja jagas anonüümselt portaalile enda kogemusi: "Mind alandati tihti teiste õpilaste ees, kiusati kogu aeg mu kaalu pärast."

Anonüümselt rääkinud uisutaja meenutas ka, et kord olevat Reinsalu füüsiliselt rünnanud uisutajat, kes verbaalse väärkohtlemise vastu sõna võttis.

Seejuures pole portaaliga rääkinud uisutajate sõnul Reinsalul Lätis treeneripabereid, aga sellest hoolimata tegeles jääl uisutajatega just tema, mitte Kovalkova, kes on treenerina kirjas.

Raimo Reinsalu, Sofja Stepcenko ja Olga Kovalkova Autor/allikas: Kristal Ice/Facebook

Klubi poolelt vastas eelkõige Stepcenko süüdistustele Kovalkova, kes enda kirjalikus vastuses ütles, et ilmselt püüab Stepcenko seeläbi raha teenida. "Pärast seda, kui ta meie klubist ära läks, ütlesid osad tüdrukud meile, et Sofja käitus tiimikaaslastega väga halvasti, laenas neilt raha, aga tagasi kunagi ei maksnud, suitsetas riietusruumis ja ütles meie uisutajatele, et kui nad talle raha ei anna, siis ta lõigub enda käsi või jalgu," kirjutas Kovalkova. "Meie saime sellest teada alles siis, kui ta ära läks, enne ei julgenud lapsed meile seda rääkida. Sofjal on lapsepõlvest saadik olnud käitumisega probleeme, aga me püüdsime leida lahendusi, et teda aidata. Kui ta oli meie klubis, nägi ta alati õnnelik välja."

Kovalkova sõnul olid Stepcenkol küll aastatel 2021-2023 vigastused, aga tema sõnul ei sundinud nad teda võistlema, kui arstid olid andnud juhised seda mitte teha. "Käitusime vastavalt Läti olümpiakomitee ja Läti uisuliidu soovitustele," kirjutas Kovalkova. "Sofja ei pidanud kunagi võistlema, kui ta ei tahtnud või arst soovitas seda mitte teha. Mõnikord oli isegi niimoodi, et meie ütlesime, et ta ei peaks võistlema, aga ta ise tahtis."

Läti olümpiakomitee esindaja ütles portaalile AnythingGOEs, et nendega pole Kovalkova kunagi Stepcenko tervise osas konsulteerinud. "Ta pole meilt küsinud nõu seoses võistlustel osalemisega," kinnitati portaalile.

Raimo Reinsalu, Sofja Stepcenko ja Olga Kovalkova Autor/allikas: Kristal Ice/Facebook

"Näen, et Sofjal pole tulemusi olnud ja ta pole saanud sellist rahalist tuge, nagu ta soovis, võib-olla ei taha vanemad enam tema kulusid katta. Ja nüüd oli tal vaja leida põhjus, et end ohvrina näidata," kirjutas Kovalkova enda vastuses.

Reinsalu: oleme süüdistustest šokeeritud

Türgis Ankaras juunioride GP-etapil viibiv Reinsalu ütles ERR-ile saadetud lühikommentaaris, et Stepcenko süüdistused tulid neile šokeerivalt, pikemalt lubas ta kommenteerida pärast võistlusi. "Tegemist on Läti sportlasega, kellega oli 13 aastat edukat koostööd tõusvate tulemustega nii GP-etappidel kui ka tiitlivõistlustel. Viimased poolteist hooaega teenis Sofja Šveitsis. Sofja enda sõnadest tulenevalt tahtis ta proovida treeninguid rahvusvahelises seltskonnas ja elada Lätist eemal. Mis selle aja jooksul on juhtunud, võib lugeda küll ainult sotsiaalmeediast. Oleme ise muidugi šokeeritud antud intervjuust. 20 aasta jooksul pole Sofjat ega kedagi teist solvatud meie klubis," ütles Reinsalu. "Loodan, et antud situatsioon laheneb kiiresti. Praegusel ajastul on kahjuks küll läinud moodi süüdistada teisi enda ebaedus."

"On äärmiselt meeldiv ja sooviks tänada sadu inimesi üle maailma – treenereid, endiseid ja praeguseid sportlasi, sportlaste vanemaid, erinevaid alaliitusid, kellega oleme teinud ja teeme koostööd – toetuste eest, mis oleme nende kolme päeva jooksul saanud. See on fantastiline, et nad on valmis tõestama, et midagi halba pole meie klubis kunagi juhtunud," lisas Reinsalu.

Kaebus tehti ka politseile

Magone rääkis, et korra on Reinsalu vastu ka politseisse kaebus esitatud, kuid üldiselt on raske olnud põhjapanevaid asitõendeid leida. "Raske on tõestada, et Raimo on olnud vaimselt ja füüsiliselt vägivaldne, sest praegu on ainsateks tõenditeks laste jutud. Ja mõne lapsevanema jutt. Aga pole näiteks videoid, sest ta töötab ainult Volvo jäähallis ja selle omanik kaitseb teda," väitis Magone. "Aga koroona ajal töötas ta ühes teises jäähallis, kus on turvakaamerad. Ja seal oli üks vägivaldne intsident väikese tüdrukuga. Selle tüdruku vanemad pöördusid politseisse ja Raimole tehti hoiatus. Kui sul on kolm hoiatust, siis on tegemist juba kriminaaljuhtumiga."

"Selles konkreetses juhtumis oli olemas videotõend ja nüüd on olemas ka ametlik dokument Läti politseilt, et on tõendatud, et oli füüsiline vägivald," jätkas Magone. "Kokku on Raimo ja Olga vastu neli kaebust esitatud, aga nendest ei saanud midagi, sest kõik intsidendid juhtusid Volvo jäähallis, aga videosalvestised kuidagi kadusid ära."

Läti uisuliidu presidendi Uldis Šauersi sõnul ei olnud aga neil kaebustel tõepõhja all. "See oli puhas laim, kõik oli kaamerapildilt näha. Mõnes olukorras kaamerad isegi päästsid Raimo," ütles Šauers.

Stepcenko esitas suve alguses Läti uisuliidule ametliku kaebuse ja alaliit lubas süüdistusi uurida, lisaks pöördus Stepcenko ka ISU sporditurvalisuse koordinaatori poole. Algava hooaja otsustas Stepcenko vahele jätta.