X!

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

Korvpall
Robert Peterson
Robert Peterson
Korvpall

Eesti korvpalliliit teatas, et alates 23. veebruarist alustab liigade juhina tööd pikaaegne Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallivõistkonna mänedžer Robert Peterson.

Peterson on alates 2019. aastast töötanud Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis korvpalli peamänedžerina. Lisaks on Petersonil olemas kogemus mängijana kõrgliiga tasemel, esindades oma karjääri jooksul Valga ja Rakvere meeskondi.

""Isiklikus plaanis on see kindlasti suur väljakutse ja karjääris samm edasi. Saan näha valdkonda teiselt poolt, arendada Eesti korvpalli alaliidu tasandil ja panna ennast proovile. Tänu erinevatele alaliidu nõukogudele ja töötubadele olen mingite nüanssidega juba kursis, aga kindlasti on õppimist ja arenemist veel palju. Tuleb põnev aeg ja ootan uues ametis tööle asumist huviga," rääkis veebruari lõpus tööle asuv Peterson.

"Roberti näol on tegemist mehega, kes tunneb väga hästi Eesti korvpalli igapäevaelu – nii klubide, mängijate kui ka korraldusliku poole pealt," sõnas alaliidu peasekretär Gerd Kiili. "Olen enam kui kindel, et meie ühine teekond korvpalli populaarsuse kasvatamisel saab olema tulemuslik."

2017. aastal alaliidus tööle asunud ning senini liigade tegevuse eest vastutanud Henri Ausmaa alustab tööd 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste Tallinna alagrupiturniiri direktorina.

"Mul on hea meel, et Robert otsustas kandideerida, sest tema näol oleme leidnud uue ja väärika liigade juhi, kellel on suur kogemus korvpallis ning kes aitab liigad viia edasi järgmisele tasemele," rääkis senine alaliidu liigade ja võistluste juht Ausmaa.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

korvpalliuudised

15:19

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

09:12

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

08:05

Suurorg aitas koduklubil Europe Cupi vahegrupis võiduarve avada

20.01

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

20.01

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

20.01

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

20.01

LeBroni imeline seeria lõppes

20.01

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

20.01

LA Clippersi hea hoog jätkus Hardeni juhtimisel ka Washingtonis

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

19.01

Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

19.01

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

18.01

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

18.01

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

videod

sport.err.ee uudised

16:58

Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

15:30

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu Uuendatud

15:19

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

14:42

Guardiola: kõik läheb valesti

14:13

Jegers ja Varjun teenisid Portugalis esikümnekoha

13:37

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

11:52

Tarvas avab uue jalgpallihalli kaasahaarava turniiriga

10:57

Jalgpalliliidu erakorraline üldkogu jäi kvoorumi puudumisel ära

10:17

Puuduolevat karikat jahtiv Alcaraz jätkas Austraalias kindlalt

09:49

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

09:12

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

loetumad

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

20.01

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

10:57

Jalgpalliliidu erakorraline üldkogu jäi kvoorumi puudumisel ära

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

09:49

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

20.01

Manchester City sai Norra klubilt sugeda

20.01

Lajal alistas asetusega vastase vähem kui tunniga

20.01

Malõgina lükkas konkurentsist pea paarsada kohta kõrgemal asuva vastase

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

20.01

LeBroni imeline seeria lõppes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo