Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

Peterson on alates 2019. aastast töötanud Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis korvpalli peamänedžerina. Lisaks on Petersonil olemas kogemus mängijana kõrgliiga tasemel, esindades oma karjääri jooksul Valga ja Rakvere meeskondi.

""Isiklikus plaanis on see kindlasti suur väljakutse ja karjääris samm edasi. Saan näha valdkonda teiselt poolt, arendada Eesti korvpalli alaliidu tasandil ja panna ennast proovile. Tänu erinevatele alaliidu nõukogudele ja töötubadele olen mingite nüanssidega juba kursis, aga kindlasti on õppimist ja arenemist veel palju. Tuleb põnev aeg ja ootan uues ametis tööle asumist huviga," rääkis veebruari lõpus tööle asuv Peterson.

"Roberti näol on tegemist mehega, kes tunneb väga hästi Eesti korvpalli igapäevaelu – nii klubide, mängijate kui ka korraldusliku poole pealt," sõnas alaliidu peasekretär Gerd Kiili. "Olen enam kui kindel, et meie ühine teekond korvpalli populaarsuse kasvatamisel saab olema tulemuslik."

2017. aastal alaliidus tööle asunud ning senini liigade tegevuse eest vastutanud Henri Ausmaa alustab tööd 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste Tallinna alagrupiturniiri direktorina.

"Mul on hea meel, et Robert otsustas kandideerida, sest tema näol oleme leidnud uue ja väärika liigade juhi, kellel on suur kogemus korvpallis ning kes aitab liigad viia edasi järgmisele tasemele," rääkis senine alaliidu liigade ja võistluste juht Ausmaa.