Laupäeval selguvad Tartus Eesti judomeistrid
Tuleval laupäeval kogunevad Eesti parimad judokad Tartu A. le Coq spordihoonesse, et välja selgitada 2026. aasta Eesti meistrid.
17. jaanuaril toimuvatel judo Eesti meistrivõistlustel osalevad Eesti koondislased Jakob Vares, Emma-Melis Aktas ja Marek-Adrian Mäsak. Särav kolmik naasis äsja Austriast, kus toimus kõrgetasemeline rahvusvaheline treeninglaager. Seal pakkusid sparringut valitsevad Euroopa ja maailmameistrid ning ka olümpiavõitjad.
Lisaks on võistlustules möödunud aasta parim kadett, U-18 Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist Georg-Sebastian Nõges, kes on võtnud hooaja eesmärgiks ületada möödunud aasta tulemus.
Oodata on üle 300 võistleja 30-st klubist. U-18 vanuseklass alustab kell 11 ja täiskasvanud alustavad kell 15.
Toimetaja: Anders Nõmm