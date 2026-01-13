X!

Laupäeval selguvad Tartus Eesti judomeistrid

Judo
Emma-Melis Aktas (paremal) GP-etapi finaalis
Emma-Melis Aktas (paremal) GP-etapi finaalis Autor/allikas: Tamara Kulumbegashvili/IJF
Judo

Tuleval laupäeval kogunevad Eesti parimad judokad Tartu A. le Coq spordihoonesse, et välja selgitada 2026. aasta Eesti meistrid.

17. jaanuaril toimuvatel judo Eesti meistrivõistlustel osalevad Eesti koondislased Jakob Vares, Emma-Melis Aktas ja Marek-Adrian Mäsak. Särav kolmik naasis äsja Austriast, kus toimus kõrgetasemeline rahvusvaheline treeninglaager. Seal pakkusid sparringut valitsevad Euroopa ja maailmameistrid ning ka olümpiavõitjad.

Lisaks on võistlustules möödunud aasta parim kadett, U-18 Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist Georg-Sebastian Nõges, kes on võtnud hooaja eesmärgiks ületada möödunud aasta tulemus.

Oodata on üle 300 võistleja 30-st klubist. U-18 vanuseklass alustab kell 11 ja täiskasvanud alustavad kell 15.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

19:01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

18:37

ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

18:03

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

17:33

Laupäeval selguvad Tartus Eesti judomeistrid

16:58

Laupäevane Viru Maraton on juubelihõnguline

16:15

Paide Linnanaiskonnaga liitus Saksamaal karastunud ründaja

15:56

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

15:23

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

14:48

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

12.01

Aleksandr Selevko ihkab teist EM-medalit: olen heas vormis

12.01

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

12.01

Alonso ja Reali teed läksid lahku

12.01

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

14:48

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

09:48

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo