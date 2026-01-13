Laupäeval selguvad Tartus Eesti judomeistrid

17. jaanuaril toimuvatel judo Eesti meistrivõistlustel osalevad Eesti koondislased Jakob Vares, Emma-Melis Aktas ja Marek-Adrian Mäsak. Särav kolmik naasis äsja Austriast, kus toimus kõrgetasemeline rahvusvaheline treeninglaager. Seal pakkusid sparringut valitsevad Euroopa ja maailmameistrid ning ka olümpiavõitjad.

Lisaks on võistlustules möödunud aasta parim kadett, U-18 Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist Georg-Sebastian Nõges, kes on võtnud hooaja eesmärgiks ületada möödunud aasta tulemus.

Oodata on üle 300 võistleja 30-st klubist. U-18 vanuseklass alustab kell 11 ja täiskasvanud alustavad kell 15.