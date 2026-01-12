Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

Kapteni rollis sai Kertu Laak ristsed Eesti võrkpallikoondise eest mängides ja see kogemus aitas tal vastu võtta sama amet ka Bielsko-Biala naiskonnas. "Ega ma midagi oma käitumises sellevõrra muutnud ei ole, aga lihtsalt tunnen, et minul on selline usaldus treenerite ja klubi poolt ja see pigem annab sellist head enesekindlust," ütles Laak ERR-ile.

Uued kohustused toetavad Laagi sõnul rutiinist välja tulekut. Poola meistriliiga tiimis mängib ta kolmandat hooaega. "Mul on olnud vaja natukene võtta rohkem sellist vastutust ja rohkem võib-olla võtta ka sõna, et see on mugavustsoonist välja astumine. Tunnen, et see on mind arendanud. Ma arvan, et kõik sellised just ka mängudes liidri rolli võtmised need kindlasti arendavad edasi ja ei ole igav hakanud, et kolmandat aastat juba samas klubis olen. Väljakutseid jagub ja selles mõttes on siin kõik hästi."

Laak on Bielsko-Biala suurim punktitooja. Poola kõrgliigas on ta saak keskmiselt 14 punkti mängus. Diagonaalründaja on head tööd teinud ka kaitses ja mitte ainult blokis vaid ka pallide üles toomisel. Laagi kodulubi on võitnud seitse kohtumist ja kaotanud viis ning on kuuendal positsioonil.

"Praegu on meil läinud üsna hästi pigem. On olnud paar sellist mängu, kus läks punkte kaduma. Ma arvan, et teises pooles suudame teha paar sellist vigade parandust. Ma väga loodan seda," sõnas Laak.

Euroopa karikasarjas on Laak jõudnud klubiga veerandfinaali pääsu lävele. Poola karikavõistlustel viis ta hiljuti 21 punkti toel naiskonna poolfinaali. "Meie suur eesmärk oli saada karikavõistlustel final four'i ja selle me saavutasime, võites veerandfinaalis teise asetusega võistkonda, mis oli väga suur asi meie jaoks. Samamoodi me oleme ikka veel võistlustules ka eurosarjas. Nii et praegu on kõik uksed veel lahti ja tundub, et liigume oma mänguga ka tõusvas joones."

Eesti koondise kapten on kahel eelmisel hooajal vähemalt ühe võidutrofee Poolast koju toonud.