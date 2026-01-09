X!

PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

Jalgpall
Pariisi Saint-Germain järjekordset superkarika võitu tähistamas
Pariisi Saint-Germain järjekordset superkarika võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Kuveidis peetud Prantsusmaa superkarika finaalis alistas Pariisi Saint-Germain penaltiseerias Marseille Olympique'i, võites karika neljandat aastat järjest.

PSG asus kohtumist 13. minutil Ousmane Dembele väravast juhtima. Marseille jõudis viigini 76. minutil, kui Mason Greenwood realiseeris penalti, mille ta ise teenis. 87. minutil asus Marseille aga kohtumist juhtima, kui Willian Pacho lõi omavärava. Viiendal üleminutil seadis PSG taas viigi jalule, kui palli saatis väravasse vaid kuus minutit varem platsile tulnud Goncalo Ramos.

Lisaaega ei mängitud, vaid normaalajale järgnes kohe penaltiseeria, kus PSG väravavaht Lucas Chevalier tõrjus Marseille kahe esimese lööja sooritused ja nii jäi PSG penaltiseerias peale 4:1.

PSG on Prantsusmaa superkarika nüüd võitnud 14 korral, seejuures viimase 13 aasta jooksul on see karikas võidetud 12 korral.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12:12

PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

08:42

Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

08.01

Alex Matthias Tamm siirdub Šotimaa kõrgliigasse

08.01

Backhausi näovigastus võib Heinale taas Bundesligas võimaluse tuua

08.01

Haaland jõudis ümmarguse tähiseni, aga City sai kolmanda järjestikuse viigi

08.01

Barcelona marssis kindla sammuga superkarikafinaali

07.01

Slot fännide kriitikast: raske vastu vaielda

07.01

Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid

sport.err.ee uudised

12:12

PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

11:46

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

11:11

Naiste Balti liiga uus hooaeg stardib veebruaris

10:47

Hispaania superkarika võitja selgitavad taas Madridi Real ja Barcelona

10:21

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09:53

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

09:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel Otepää MK-etapi avapäeval?

09:06

TÄNA OTSE | Otepää MK-etapp algab naiste ühisstardist sõiduga

08:42

Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

08:04

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

08.01

ETV spordisaade, 8. jaanuar

08.01

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

08.01

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

08.01

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

loetumad

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

09:06

TÄNA OTSE | Otepää MK-etapp algab naiste ühisstardist sõiduga

08.01

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

08.01

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

09:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel Otepää MK-etapi avapäeval?

08.01

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo