PSG alistas dramaatilises finaalis penaltiseerias Marseille Olympique'i

PSG asus kohtumist 13. minutil Ousmane Dembele väravast juhtima. Marseille jõudis viigini 76. minutil, kui Mason Greenwood realiseeris penalti, mille ta ise teenis. 87. minutil asus Marseille aga kohtumist juhtima, kui Willian Pacho lõi omavärava. Viiendal üleminutil seadis PSG taas viigi jalule, kui palli saatis väravasse vaid kuus minutit varem platsile tulnud Goncalo Ramos.

Lisaaega ei mängitud, vaid normaalajale järgnes kohe penaltiseeria, kus PSG väravavaht Lucas Chevalier tõrjus Marseille kahe esimese lööja sooritused ja nii jäi PSG penaltiseerias peale 4:1.

PSG on Prantsusmaa superkarika nüüd võitnud 14 korral, seejuures viimase 13 aasta jooksul on see karikas võidetud 12 korral.