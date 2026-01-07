Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid
Kolmapäeval loositi Eesti saalijalgpalli karikavõistluste poolfinaalpaarid.
Poolfinaali jõudsid meistriliiga klubid Narva United FC, Tallinna FC Bunker Partner ja Silla FC Phoenix ning rahvaliigas võistlev Võru FC Helios.
Turniiri võõrustajale Narva Unitedile loositi vastaseks Võru FC Helios. Tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker läheb vastamisi Silla Phoenixiga.
Poolfinaalid toimuvad 14. märtsil Narva spordikeskuses ning samal väljakul selgub 15. märtsil karikavõistluste võitja.
