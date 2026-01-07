Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid

Poolfinaalid toimuvad 14. märtsil Narva spordikeskuses ning samal väljakul selgub 15. märtsil karikavõistluste võitja.

Poolfinaali jõudsid meistriliiga klubid Narva United FC, Tallinna FC Bunker Partner ja Silla FC Phoenix ning rahvaliigas võistlev Võru FC Helios.

