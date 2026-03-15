Galerii | Tallinna FC Bunker Partner kaitses karikavõitu

Narvas enam kui 600 pealtvaataja ees jäi karikakaitsja FC Bunker Partner küll neljanda minuti alguses kaotusseisu, kuid veidi rohkem kui minut hiljem suutsid pealinlased viigistada. Esimene poolaeg lõppes 3:2, kuid teisel poolajal panid FC Bunker Partneri mängijad oma paremuse maksma. Poolaja keskel juhiti 6:2 ja mäng võideti 7:3.

"Mäng kerge ei olnud, sest nagu poolfinaalis nii ka finaalis jäime kaotusseisu, aga suutsime siiski oma paremuse maksma panna. Ida-Virumaal on alati keeruline mängida, sest kohalikud pealtvaatajad toetavad väga oma meeskondi," sõnas pärast mängu venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale" FC Bunker Partneri kapten Denis Vnukov.

"Mäng oli tasavägisem, kui skoor näitab. Vastastel oli ühtlasem meeskond, meil oli üks nelik väga noortest mängijatest. Aga tore, et Narva üle üheksa aasta taas finaalis suutis mängida," ütles Narva United FC mängiv treener Vladimir Lonšakov.

Poolfinaalis oli FC Bunker Partner alistanud Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoneixi 5:3 (0:2) ja Narva United FC oli olnud parem rahvaliiga klubina nii kaugele jõudnud Võru FC Heliosest 14:4 (6:0).

Saalijalgpalli karikavõistlusi peeti 15. korda. Lisaks FC Bunker Partnerile on võidu saanud Viimsi (2018 võideti FC Rinopali ning 2019., 2020. ja 2022. aastal FC Smsraha nime all), Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017), Tallinna FC Cosmos (2016, 2023), Tallinna Maccabi (2012), Tallinna FC Anži (2015) ja Sillamäe FC NPM Silmet (2024). 2021. aastal karikavõitjat koroona tõttu ei selgitatud.

Nüüd on saalijalgpallis väike paus, märtsikuu viimasel nädalal alustatakse meistrivõistluste poolfinaalidega, kus vastamisi on FC Bunker Partner ja Tallinna FC Qarabag ning Narva United FC ja Saku Sporting. Finaali pääsemiseks on vaja vastane alistada kahes mängus.

Aprilli keskel on meistrivõistlustel enne medalimänge veel ka koondisepaus, sest Eesti koondis võõrustab MM-i eelvalikturniiri.