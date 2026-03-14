Galeriid | Saalijalgpalli karikat kergitab Narva United või Bunker Partner

Karikakaitsja Bunker Partner jäi poolfinaalis Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenixi vastu 17. minutiks 0:2 kaotusseisu, kuid võitis lõpuks 5:3 (0:2).

Võitjate poolel kirjutati kaks väravat Keiber Josue Quevedo Reyese nimele, ühe korra said jala valgeks Eduardo Bruno Fernandes Silva, Denis Vnukov ja Edwin Stüf. Kaotajatest lõid värava Raul Männi, Anton Sirotkin ja Roman Bažkov.

Narva United FC alistas päeva esimeses poolfinaalis 14:4 (6:0) rahvaliiga meeskonna Võru FC Heliose, kes oli teel poolfinaali konkurentsist välja lülitanud kaks meistriliiga meeskonda.

Kübaratrikiga sai hakkama Dmõtro Kalininskõi ning kaks väravat lõid Lev Lužin, Andrii Kidanov ja Anton Komarov. Korra olid täpsed Kristjan Kalamees, Ilja Šmigelski, Stanislav Bõstrov, Kirill Vinogradov ja Maksim Lipin. Võru meeskonnas olid täpsed Richard Lepp, Rasmus Alles, Mairo Reinsaar ja Andre Väin. Narva klubi mängis karikafinaalis viimati 2017. aastal.

Karikavõitja selgub Narva spordihoones pühapäeval.