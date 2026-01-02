Rahakotirauad avanud Crystal Palace tugevdas ründeliini

Palace pidi 24-aastase Johnsoni eest välja käima 35 miljonit naela ehk veidi üle 40 miljoni euro, mis tähistab ühtlasi klubi üleminekurekordit. 2016. aastal maksti ründaja Christian Benteke eest Liverpoolile 27 miljonit naela ehk üle 30 miljoni euro.

Oma karjääri Nottingham Forestis alustanud, kuid 2023. aastal Tottenhamiga liitunud Johnson sõlmis ühtlasi uue klubiga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu. "Olen väga põnevil ja äärmiselt õnnelik," sõnas Johnson. "Crystal Palace on vägev klubi, olen seda alati hinnanud. Mul on heameel just praegu liituda."

Johnson liitus 2023. aasta sügisel Tottenhamiga, kes maksis Nottingham Forestile ründaja eest lausa 47,5 miljonit naela. Johnson lõi oma esimesel hooajal viis väravat, aga sai mullu hakkama 11 väravaga. Üheks neist oli tabamus Euroopa liiga finaalis, mis lõpetas Tottenhami 17-aastase tiitlipõua. Tänavu on ta aga uue peatreeneri Thomas Franki rotatsioonist välja langenud ja 22 mängus neli korda väravavõrku sahistanud.

Johnson liitub Crystal Palace'iga, kes hoiab seitsme võidu, kuue viigi ja kuue kaotusega Inglismaa kõrgliigas kümnendat kohta (27 p). Tottenham jääb punkti kaugusele ning jätkab 12. real.