Paskotši pääses Belgia kõrgliiga vooru sümboolsesse koosseisu

Maksim Paskotši (paremal) koos meeskonnakaaslasega väravat tähistamas
Maksim Paskotši (paremal) koos meeskonnakaaslasega väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Belgia kõrgliiga ametlikul Instagrami lehel avaldatud 20. vooru sümboolsesse koosseisu mahtus teiste seas Eesti koondise kaitsja Maksim Paskotši, kes valiti ka oma kohtumise parimaks mängijaks.

KAA Gendis leiba teeniv Paskotši skooris Belgia kõrgliigas teist vooru järjest, kui oli 2:0 võidumatšis Westerlo vastu täpne nurgalöögi olukorras 23. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Lisaks andis Paskotši suure panuse oma meeskonna nullimängu, tõrjudes kohtumise esimesel minutil jalaga vastaste pealelöögi olukorras, kus väravavaht oli juba üle mängitud.

Peale Paskotši mahtusid Belgia kõrgliiga 20. vooru sümboolsesse koosseisu ka Tobe Leysen (Leuven), Therence Koudou (Mechelen), Gary Magnee (Brugge'i Cercle), Yllan Okou (La Louviere), Christos Tzolis (Club Brugge), Mathias Rasmussen (Saint-Gilloise), Parfait Guiagon (Charleroi), Cisse Sandra (Club Brugge), Jeppe Erenbjerg (Waregem) ja Keisuke Goto (St. Truiden).

Toimetaja: Maarja Värv

