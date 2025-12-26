X!

Lehis ja Novosjolov võidutsesid teist aastat järjest jõuluturniiril

Katrina Lehis ja Nikolai Novosjolov mullu spordikuulsuste jõuluturniiril
Katrina Lehis ja Nikolai Novosjolov mullu spordikuulsuste jõuluturniiril
Teisel jõulupühal peeti taaskord meelelahutuslik spordikuulsuste jõuluturniir ning teist aastat järjest teenisid esikoha vehklejaid esindanud Katrina Lehis ja tema treener Nikolai Novosjolov.

Suurüllatust ei juhtunud ning Lehis ja Novosjolov olid parimad vehklemises, lisades sellele veel alavõidu köieveos ja reaktsiooniseinal. Saalihokis olid nad kolmandad, raskuse hoidmisel neljandad ning aja peale rippumisel viiendad.

Kokku kogusid vehklejad 72 punkti, teise koha pälvisid pallimänge esindanud Kristin Kuuba ja Hugo Toom (63 punkti), kergejõustiklased Pippi Lotta Enok ja Risto Lillemets tulid 59 punktiga kolmandaks.

Kokku peeti jõuluturniiril kuus ala, lisaks Lehisele ja Novosjolovile teenisid alavõidu veel Enok - Lillemets (raskuse hoidmine), Kuuba - Toom (saalihoki) ning mootorisportlased Jasmiin Üpraus ja Harri Kullas (rippumine).

Üpraus ja Kullas saavutasid 57 punktiga neljanda koha, neile järgnesid Team Jää ja Vesi esindajad Saskia Alusalu ja Johann Poolak (55 p), vibusportlased Lisell Jäätma ja Robin Jäätma (51 p), parasportlased Susannah Kaul ja Tanel Visnap (45 p) ning Kuremaa elamuskeskust esindanud Kaisa Sikora ja Tauri Kaasik (42 p).

Lehis ja Novosjolov teenisid võidu teist aastat järjest, 2023. aastal tulid võitjateks Üpraus ja Tõnu Endrekson.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

