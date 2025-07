Rahvusvaheline vehklemisliit lubab Venemaa sõjaväe majori MM-ile

Rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) kinnitas, et ei muuda oma reegleid agressorriikide sportlastele ning lubab Vene ja Valgevene sportlastel tiitlivõistlustel osaleda hoolimata sellest, kas nad on seotud kohalike jõustruktuuridega või ei.

FIE saatis reedel välja teate, mille pealkiri oli: "Vehklemine valib rahu". Teates kinnitas rahvusvaheline alaliit, et lubab neutraalsed individuaalsportlased tänavu MM-ile ning juunioride MM-ile.

Nn neutraalsetel sportlastel lubatakse osaleda teatud kriteeriumite alustel ja kui rahvusvaheline olümpiakomitee ja paljud spordialad on keelustanud osalemise sportlastele, kes on seotud Venemaa jõustruktuuridega, siis FIE saadetud teates seda asjaolu mainitud ei ole. Sisuliselt on vaja anda allkiri, et sportlane ei toeta sõda ning tal on võimalik tiitlivõistlustel osaleda. Autasustamisel ei mängita tema koduriigi hümni ning võistlema peab neutraalse lipu all.

Ühtlasi avaldas vehklemisliit nimekirja sportlastest, kes Gruusias Tbilisis MM-il osalevad ning nende hulgas on ka venelanna Sofia Velikaja, kes on saanud Venemaa sõjaväe majori auastme. Lisaks toetas kahekordne olümpiavõitja eelmistel valimistel avalikult Vladimir Putini jätkamist. Pariisi olümpiamängudele 40-aastast vehklejat just tema auastme tõttu ei lubatud ning Venemaa MM-koondises on kirjas veel sportlasi, kes treenivad armee spordiklubis ehk CSKA-s.

Deutsche Welle kirjutas, et Euroopa vehklemisliitude juhid on FIE otsuse peale vihased, mõistagi ei pea otsust sobivaks ka Ukraina spordijuhid. Ukraina olümpiakomitee on juba varem Velikajat võistlustelt eemaldada üritanud ning Ukraina vehklemisliidu president Mõhhailo Iljašev ütles DW-le, et Venemaa vehklejate taustakontroll on farss.

Rahvusvahelise vehklemisliidu president oli pikalt Ališer Usmanov, üks Venemaa jõukamaid oligarhe. Ta taandus 2022. aastal ametist, kuid mullu sügisel toimunud presidendivalimistel esitati Usmanov enam kui 100 rahvusliku alaliidu poolt taas kandidaadiks. Pärast teda juhtis FIE-t kreeklane Emmanuel Katsiadakis, kuid ta astus aprillis tervislikel põhjustel ametist tagasi.

Vehklemisliit on seega tehniliselt presidendita ning alaliidu tegevusi juhib Usbekstanist pärit Gulnora Saidova, kuid Deutsche Wellega rääkinud vehklemisametnikud viitasid, et Ališer Usmanovi mõju on alaliidu tegevustes seni tunda.

Vehklemise maailmameistrivõistlused algavad 22. juulil.