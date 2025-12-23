Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

Prince Dube viis aga hoopis Zimbabwe mängu 20. minutil juhtima ja Egiptuse poolehoidjad pidid esimest väravat ootama enam kui tunni: 64. minutil jõudis tabamuseni Omar Marmoush ja esimesel üleminutil tõi kodumaa koondisele võidu Mohamed Salah.

Egiptuse jalgpallikoondis on seitsme tiitliga turniiri ajaloo kõige edukam meeskond. Koondis on pääsenud finaali ka viimasest neljast turniirist kahel, aga mõlemal juhul tuli otsustaval hetkel tunnistada vastase paremust.

B-alagrupi teises esimese vooru kohtumises oli heas hoos olev Lõuna-Aafrika koondis parem Angolast 2:1 (21. Oswin Appollis, 79. Lyle Foster - 35. Show). Lõuna-Aafrika on viimasest kümnest kohtumisest võitnud seitse ja viigistanud kolm.

A-alagrupis viigistasid Mali ja Sambia 1:1 (61. Lassine Sinayoko - 90+2. Patson Daka). Päev varem toimunud turniiri avamängus oli võõrustaja Maroko üle Komooride esindusest 2:0 (55. Brahim Diaz, 74. Ayoub El Kaabi).

Aafrika Rahvuste karika finaalturniiril mängib 24 koondist, kes on jaotatud kuude neljaliikmelisse alagruppi, kust pääsevad edasi iga alagrupi kaks paremat ja kõigi gruppide peale neli paremat kolmanda koha koondis. Aafrika Rahvuste karikavõitja selgub 18. jaanuaril.