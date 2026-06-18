Colombia sai jagu Usbekistanist, Ghana viimasel hetkel Panamast

Skoor avati viis minutit enne avapoolaja lõppu, kui Luis Diazi tsenderduse realiseeris David Munoz. 60. minutil õnnestus aga Abbosbek Faizullajevil aga pealöögist viigistada.

Colombia vastas aga vaid viis minutit hiljem, värava autoriks Diaz. Eelneva läbisöödu andis Gustavo Puerta. Viimase värava lõi Jaminton Campaz alles kohtumise üheksandal üleminutil.

Maailma edetabelis 13. kohta hoidev Colombia oli ka mängu soosik. Juunikuistes kontrollmängudes oli varem alistati Costa Rica 3:1 ja Jordaania 2:0. Usbekistan aga kaotanud nii Kanadale (0:2) kui ka Hollandile (1:2).

L-alagrupi kohtumises sai Ghana meeskond jagu Panamast 1:0. Väravat tuli aga oodata viienda üleminutini, mil pall õnnestus vastaste puuri toimetada 20-aastasel Caleb Yirenkyil.

Kohtumine oli üsna võimalustevaene, aga enne Aafrika meeskonna väravat oli paar paremat šanssi hoopis Panamal, kes osaleb finaalturniiril pärast 2018. aastat teist korda ega ole jätkuvalt teeninud ainsatki punkti.