Maroko rekordiline võiduseeria katkes

Aafrika Rahvuste karikaturniiri võõrustaja Maroko ei suutnud reedel enamat 1:1 viigist Mali vastu ja nõnda katkes nende 19 mängu kestnud võiduseeria.

Madridi Reali ääreründaja Brahim Diaz viis avapoolaja lisaminutitel Maroko penaltipunktilt juhtima, aga Lassine Sinayoko 11 meetri karistuslöök teise poolaja keskel tegi võitlusliku matši lõppskooriks 1:1.

Maroko on A-grupis kogunud neli punkti, Sambial ning Malil on kaks ja Komooridel üks punkt. Viimases voorus kohtub Maroko Sambiaga, kes tegi reedeses esimeses mängus väikese saareriigiga väravateta viigi.

Mohamed Salahi penalti tõi Egiptusele Lõuna-Aafrika Vabariigi üle 1:0 võidu ja ühtlasi pääsme kaheksa parema sekka. B-grupis jätkab teisena kolm punkti kogunud LAV, Zimbabwe ja Angola tegid reedel 1:1 viigi ning punkt oli mõlemale esimene.