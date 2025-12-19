Eesti poksija võitis U-17 EM-il hõbemedali

Kehakaalus kuni 80 kilogrammi võistelnud Nelk alistas poolfinaalis türklanna Ela Ecrin Osaki, kuid pidi finaalis tunnistama ukrainlanna Diana Polištšuki paremust.

"See on tähtis ja ajalooline hetk Eesti poksis. Oleme Melana üle ääretult uhked. Tema esinemine Euroopa meistrivõistlustel näitas tõelist võidutahet, enesekindlust, muljetavaldavat keskendumisvõimet ja tugevat iseloomu – omadusi, mis on tipp­sportlasele omased," kommenteeris Eesti Poksiliidu president Jaan Toots.

Eelmisel aastal võitis Nelk oma vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel pronksi.