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Jäähokiliit valis aasta parimateks Rooba ja Stolyarova

Jäähoki
Eesti jäähokiliit valis aasta paremaid
Eesti jäähokiliit valis aasta paremaid Autor/allikas: Karli Saul
Jäähoki

Eesti jäähokiliit kuulutas neljapäeva õhtul Kultuurikatlas toimunud tänuõhtul välja aasta parimad hokimängijad, individuaalselt said tunnustuse Aleksandra Stolyarova (Rampage Veszprem) ja Robert Rooba (KooKoo).

Aasta läbilööja auhinna pälvis KalPa U-20 meeskonna mängija, Eesti meeste koondise ja Eesti U-20 koondise liider David Timofejev. Aasta parimateks noormängijateks valiti sel korral Simon Sildre (KooKoo U-18) ja Aleksandr Maslov (DVTK Jegesmedvek Akademia U-18).

Aasta teoks valiti Eesti meeste koondise tõus 1.divisjoni A-gruppi-i.

Naiste Hokiliiga parimaks väravavahiks valiti Triinu Tuvike-Heiskonen (HK Säde), ründajaks Anna Fedjajeva (HC Everest), kaitsjaks Christin Lauk-Gurtovoi (HC Grizzlyz) ning treeneriks Anton Gurtovoi (HC Grizzlyz).

Unibet Hokiliiga parimaks väravavahiks tunnistati Rostislav Efremov  (SK Viru Sputnik), kaitsjaks Aleksandr Titov (Narva PSK),  ründajaks Nikita Kirillov (Narva PSK) ja treeneriks Anton Nekrassov (SK Viru Sputnik).

Leonid Filimonovi poolt välja pandud Leon Nadžibi mälestusauhinna ehk Lõvisüdame auhinna Unibet Hokiliiga kõige meeskondlikumale mängijale pälvis Maksim Turovski (SK Viru Sputnik). Lisaks anti välja ka eriauhind noormängijale mille pälvis Rasmus Vinni (HC Vipers).

Aasta parimaks peakohtunikuks valiti Mark Punger ja joonekohtunikuks Andre Vont.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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