Jäähokiliit valis aasta parimateks Rooba ja Stolyarova

Aasta parimaks peakohtunikuks valiti Mark Punger ja joonekohtunikuks Andre Vont.

Leonid Filimonovi poolt välja pandud Leon Nadžibi mälestusauhinna ehk Lõvisüdame auhinna Unibet Hokiliiga kõige meeskondlikumale mängijale pälvis Maksim Turovski (SK Viru Sputnik). Lisaks anti välja ka eriauhind noormängijale mille pälvis Rasmus Vinni (HC Vipers).

Unibet Hokiliiga parimaks väravavahiks tunnistati Rostislav Efremov (SK Viru Sputnik), kaitsjaks Aleksandr Titov (Narva PSK), ründajaks Nikita Kirillov (Narva PSK) ja treeneriks Anton Nekrassov (SK Viru Sputnik).

Naiste Hokiliiga parimaks väravavahiks valiti Triinu Tuvike-Heiskonen (HK Säde), ründajaks Anna Fedjajeva (HC Everest), kaitsjaks Christin Lauk-Gurtovoi (HC Grizzlyz) ning treeneriks Anton Gurtovoi (HC Grizzlyz).

Aasta läbilööja auhinna pälvis KalPa U-20 meeskonna mängija, Eesti meeste koondise ja Eesti U-20 koondise liider David Timofejev. Aasta parimateks noormängijateks valiti sel korral Simon Sildre (KooKoo U-18) ja Aleksandr Maslov (DVTK Jegesmedvek Akademia U-18).

Eesti jäähokiliit kuulutas neljapäeva õhtul Kultuurikatlas toimunud tänuõhtul välja aasta parimad hokimängijad, individuaalselt said tunnustuse Aleksandra Stolyarova (Rampage Veszprem) ja Robert Rooba (KooKoo).

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