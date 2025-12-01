X!

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

Vehklemine
Epeevehkleja Nelli Differt on lapseootel.
Vehklemine

Epeevehkleja Nelli Differt avaldas, et on lapseootel ja teeb võistlemisest pausi.

Differt kinnitas esmaspäeval Eesti Olümpiakomitee kontoris toimunud pressikonverentsil, et ei kavatse veel sportlaskarjääri lõpetada.

"Sellest nädalavahetusest algab vehklemise MK-sari ja mina esimesele võistlusele ei lähe. Arvatavasti ei lähe ka järgmistele selle hooaja võistlustele, sest saan enne hooaja lõppu emaks," rääkis Differt.

"See kindlasti ei tähenda seda, et minu sportlaskarjäär lõppeks. See on pigem paus võistlemisest kui vehklemisest, sest jätkan igapäevast tööd nii palju kui keha lubab. Õnneks Helenil (treener Helen Nelis-Naukas - toim.) on varasem kogemus lapseootel sportlase treenimisega. Arvan, et saame sellega kenasti hakkama," lisas ta.

Differti eesmärk on naasta võistlustulle võimalikult ruttu. "Muidugi on iga naine, iga keha ja iga laps erinev, aga väga loodan, et kõik läheb plaanipäraselt. Peamine eesmärk on 2028. aasta Los Angelese olümpia. See eesmärk ei ole kuhugi kadunud, lihtsalt üks tiimiliige tuleb juurde."

"EOK-l on loomulikult väga hea meel," lausus EOK president Kersti Kaljulaid. "Jääme Nelli kõrvale ja jääme teda toetama. Selles midagi ei muutu. Tee on juba ette tehtud, me teame, kuidas sellises olukorras jätkub EOK poolne tugi sportlasele. Palju õnne ja ootame sind tagasi!".

Sajandi alguses Haapsalus vehklemisega tegelema hakanud Differt on kolmekordne individuaalne Eesti meister ja 11-kordne võistkondlik Eesti meister.

Rahvusvahelistelt täiskasvanute tiitlivõistlustelt on Differt võitnud ühe medali, kui tuli 2023. aastal Euroopa meistrivõistlustel individuaalses epees pronksile.

Olümpiadebüüdi tegi Differt eelmisel aastal Pariisis, kus saavutas individuaalses epees neljanda koha, mis oli ühtlasi Eesti parim tulemus Pariisi olümpial.

Toimetaja: Henrik Laever

