Denis Grabe sai Hispaanias teise koha

Snuuker ja piljard
Denis Grabe
Denis Grabe Autor/allikas: Eesti Piljardiliit
Snuuker ja piljard

Eesti piljardimängija Denis Grabe saavutas Hispaanias toimunud Little Monster Men's International Open turniiril teise koha.

Grabe võitis teel finaali kohtumised Hui Jen Lini (2:1), Daniel Guttenbergeri (2:1) ja Mariusz Skoneczny (2:1) vastu.

Turniiri üks võtmemomente leidis aset viimase 16 seas, kus Grabe alistas maailma edetabeli esinumbri Alex Kazakise tulemusega 2:0.

Seejärel võitis ta veerandfinaalis Marco Teutscherit (2:0) ning poolfinaalis tugevat vastast Daniel Macioli (2:1).

Finaalis kohtus Grabe tiitlifavoriidist Francisco Sanchez Ruiziga, kellele ta jäi alla settides 0:2.

Võitja teenis 30 000 USA dollari suuruse auhinnatšeki, Grabe sai teise koha eest 14 000 dollarit.

Samuti osales turniiril teise eestlasena Karl Gnadeberg, kes jäi napilt välja poolfinaalist ning pidi leppima viienda kohaga.

Toimetaja: Maarja Värv

MIcrosoft Edge logo