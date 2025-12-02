Euroopa Politsei Spordiliit tähistas Tallinnas liidu 75. aastapäeva

USPE sai alguse Pariisis ning esialgu ühinenud kümne Euroopa riigi hulka kuulusid ka Taani, Soome, Norra ja Rootsi, kes praegu koos Eesti ja Islandiga Põhjamaade Politsei Spordiliidu (NPSA) liikmetena ürituse korraldamise eest vastutasid.

Eesti Politsei Spordiliit võeti USPE liikmeks 1994. aastal ning järgmisel aastal korraldati Tallinnas Euroopa politsei vehklemise meistrivõistlused. Ühel korral on siin peetud ka USPE tehnilise komisjoni koosolek, rohkem ei olnud vahepealsel perioodil Euroopa politsei spordiüritusi Eestis toimunud.

Spordiliidu kontor tegutses pikalt Saksamaal, praegu on see peasekretäri vahetusega kolinud Bulgaariasse. Liidu president on kreeklane Georgius Tzatzakis, juhatusse kuulub ka PPA spordivaldkonna arendusekspert Kadi Veervald. Üheskoos liikmesriikidega korraldatakse kongresse, konverentse, meistri- ja karikavõistluseid, millest ka Eesti politseisportlased on võimaluste piires osa võtnud.

Käesoleval aastal on osaletud jalgratta mägikrossi ja praktilise laskmise karikavõistlustel ning krossijooksu ja maadluse meistrivõistlustel. Kreeka-rooma maadluses võitis Raido Liitmäe Eestile ka hõbemedali.

Eesti Politsei Spordiliidu presidendi Steven Rehelemi tervitus Autor/allikas: Reelika Riimand

Seekord kogunes Tallinnasse üle 70 osaleja 24 riigist ning paljudele oli see esmakordne Eestiga tutvumine. Sisekaitseakadeemia konverentsikeskuses esinenud president Kaljulaidi puhul paelus osalejaid vaade ihukaitsjate hea füüsilisele võimekuse vajadusele, et presidentide või peaministritega koos jooksu- või rattamaratone läbida ning meeles lubati pidada ka üleskutset tõmmata liikumistegevustesse kaasa inimesi, kes on praegu vähemaktiivsed, mitte korraldada aina rohkem võistlusi neile, kes juba nagunii spordiga tegelevad. Ühiskond saab liikumise massidesse laiendamisest kasu nii inimeste füüsilise kui vaimse tervise paranemise kaudu ning politseispordis võiks laiendada selliste harrastuste hulka, kus oleks vigastusoht väiksem, et hoida meie ametnike tervist.

EOK president tõi ka esile, et Eestis on politsei spordiliit olümpiakomitee liige, mis ei pruugi olla tavapärane praktika teistes riikides.

Lisaks andis eelmine USPE president Luc Smeyers ülevaate spordiliidu ajaloost, väljas olid ka seda puudutavad näitused nii fotode kui esemetena. Aastapäevaüritusel esinenud PPA peadirektor Egert Belitšev rõhutas meeskondadena tegutsemise ja koostöö tähtsust nii spordis kui politseitöös. Allar Raja tunnustati NPSA meenetaldrikuga panuse eest politseisporti ning tänutäheks tegutsemise eest NPSA presidendina Eesti eesistumise perioodil.

Välisriikide politseispordi eestvedajad olid vaimustuses ka kultuuriprogrammi kuulunud Eesti politseikoori Chorus Menticum ja politseiorkestri svingbändi esinemisest ning üllatusesineja viiuldaja Daana Teekeli etteastest.