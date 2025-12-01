Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

Uspenski pidas kolm matši, millest võitis kaks. Võidud teenis soomlaste Pauli Perkiö üle (7:0) ja Aapo Viitala üle (9:0). Ainus kaotus tuli vastu võtta kahekordselt Euroopa meistrilt ja kahekordselt MM-hõbedalt Kiril Milovilt (Bulgaaria) seisuga 1:3.

Lisaks saavutas Uspenski neljanda koha kehakaalus -130 kg. Andreas Välja (72 kg) ja Edvin Kin (82 kg) tulid samuti neljandale kohale ning Albara Chopalaev (67 kg) sai kaheksanda koha.

Kreeka-Rooma maadleja Richard Karelson võitis Saksamaa 2. Bundesligas kehakaalus -98 kg 3:1 seisuga sakslast Hannes Wagnerit, kes on kahekordne täiskasvanute EM-pronks kehakaalus -82 kg. Karelsoni saldo Bundesligas on kolm võitu ja kaks kaotust.

Hoolimata eestlase võidust pidi Karelsoni klubi RSV Rotation Greiz leppima 9:24 kaotusega liiga liidri AC Lichtenfels vastu ning langes 2. Bundesliga Põhja divisjonis neljandaks.