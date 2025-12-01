X!

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

Maadlus
Eesti maadlejad Arvo Haavisto turniiril.
Eesti maadlejad Arvo Haavisto turniiril. Autor/allikas: Eesti Maadlusliit
Soomes toimunud Arvo Haavisto nimelisel UWW kalendriturniiril võitis Robin Uspenski Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -97 kg hõbeda.

Uspenski pidas kolm matši, millest võitis kaks. Võidud teenis soomlaste Pauli Perkiö üle (7:0) ja Aapo Viitala üle (9:0). Ainus kaotus tuli vastu võtta kahekordselt Euroopa meistrilt ja kahekordselt MM-hõbedalt Kiril Milovilt (Bulgaaria) seisuga 1:3.

Lisaks saavutas Uspenski neljanda koha kehakaalus -130 kg. Andreas Välja (72 kg) ja Edvin Kin (82 kg) tulid samuti neljandale kohale ning Albara Chopalaev (67 kg) sai kaheksanda koha.

Kreeka-Rooma maadleja Richard Karelson võitis Saksamaa 2. Bundesligas kehakaalus -98 kg 3:1 seisuga sakslast Hannes Wagnerit, kes on kahekordne täiskasvanute EM-pronks kehakaalus -82 kg. Karelsoni saldo Bundesligas on kolm võitu ja kaks kaotust.

Hoolimata eestlase võidust pidi Karelsoni klubi RSV Rotation Greiz leppima 9:24 kaotusega liiga liidri AC Lichtenfels vastu ning langes 2. Bundesliga Põhja divisjonis neljandaks. 

Toimetaja: Henrik Laever

