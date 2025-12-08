Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

Äsja Rootsis Östersundis lõppenud laskesuusatamise MK-etapil ainult esikolmikukohti kogunud norralane Johan-Olav Botn ütles, et kulutab suure auhinnaraha igavalt. Koondisekaaslased seda ei uskunud.

26-aastane Botn on viimastel aastatel IBU karikavõistlustel ilma teinud ja teenis mullu EM-il individuaaldistantsidel kaks hõbemedalit, kuid oli enne möödunud nädalavahetust MK-sarjas pjedestaalile astunud vaid korra: 2023-24 hooajal pälvis ta Soldier Hollow' etapi sprindis kolmanda koha.

Östersundi etapiga jõudis ta tõenäoliselt sellega juba ära harjuda, sest hooaega alustas ta kolmanda kohaga segateatesõidus, kuid teenis seejärel 20 km tavadistantsil MK-karjääri esimese võidu ja lisas kaks päeva hiljem sprindis veel ühe esikoha. Jälitussõidu järel astus ta veelkord pjedestaalile, aga sel korral madalaimale astmele.

Norralane teenis nädalaga 60 300 eurot. "See on jabur summa! Ma olen teeninud siin rohkem kui kogu oma elu jooksul kokku," ütles Botn NRK-le. "Üritan sellele mitte mõelda, aga läksin nädalaga nullist sajani."

Millele ta selle summa kulutada kavatseb? "Igav vastus, aga kogun seda maja ostmiseks," vastas norralane.

Tema tiimikaaslased ennustasid, et raha võib minna peamise hobi alla. "Tal on nüüd piisavalt, et uus Battlefield (arvutimäng - toim) osta. Ega ta muust ei hooligi!" naeris Vetle Sjaastad Christiansen. "Uus mänguarvuti ja piisavalt mänge, et ei peagi kodust välja minema."

Laskesuusatamise MK-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Austrias Hochfilzenis.