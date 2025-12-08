X!

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

Laskesuusatamine
Johan-Olav Botn
Johan-Olav Botn Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Äsja Rootsis Östersundis lõppenud laskesuusatamise MK-etapil ainult esikolmikukohti kogunud norralane Johan-Olav Botn ütles, et kulutab suure auhinnaraha igavalt. Koondisekaaslased seda ei uskunud.

26-aastane Botn on viimastel aastatel IBU karikavõistlustel ilma teinud ja teenis mullu EM-il individuaaldistantsidel kaks hõbemedalit, kuid oli enne möödunud nädalavahetust MK-sarjas pjedestaalile astunud vaid korra: 2023-24 hooajal pälvis ta Soldier Hollow' etapi sprindis kolmanda koha.

Östersundi etapiga jõudis ta tõenäoliselt sellega juba ära harjuda, sest hooaega alustas ta kolmanda kohaga segateatesõidus, kuid teenis seejärel 20 km tavadistantsil MK-karjääri esimese võidu ja lisas kaks päeva hiljem sprindis veel ühe esikoha. Jälitussõidu järel astus ta veelkord pjedestaalile, aga sel korral madalaimale astmele.

Norralane teenis nädalaga 60 300 eurot. "See on jabur summa! Ma olen teeninud siin rohkem kui kogu oma elu jooksul kokku," ütles Botn NRK-le. "Üritan sellele mitte mõelda, aga läksin nädalaga nullist sajani."

Millele ta selle summa kulutada kavatseb? "Igav vastus, aga kogun seda maja ostmiseks," vastas norralane.

Tema tiimikaaslased ennustasid, et raha võib minna peamise hobi alla. "Tal on nüüd piisavalt, et uus Battlefield (arvutimäng - toim) osta. Ega ta muust ei hooligi!" naeris Vetle Sjaastad Christiansen. "Uus mänguarvuti ja piisavalt mänge, et ei peagi kodust välja minema."

Laskesuusatamise MK-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Austrias Hochfilzenis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

laskesuusauudised

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta Uuendatud

07.12

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele Uuendatud

06.12

Botn võitis Östersundis ka sprindi, Kulbin jäi napilt liidrisärgist ilma

05.12

Soomlanna sai MK-karjääri esimese võidu, Tomingas ja Ermits jälitussõidus

04.12

IBU karikasarja avaetapp ei toonud rõõmu ka Eesti meestele

04.12

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

03.12

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit

02.12

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14.

30.11

Zahkna: küll meil ükskord kõik klapib ka

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha

29.11

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha

sport.err.ee uudised

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Naiste saalihokikoondis avas MM-il võiduarve

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha Uuendatud

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo