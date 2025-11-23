X!

Läti rannavõrkpallipaar tuli Austraalia liival maailmameistriks

Rannavõrkpall
Tina Graudina - Anastasija Samoilova
Tina Graudina - Anastasija Samoilova Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Rannavõrkpall

Läti rannavõrkpallipaar Tina Graudina - Anastasija Samoilova alistas MM-il Adelaide'is naiste turniiri finaalis Ameerika Ühendriikide paari Kristen Nuss - Taryn Brasher 21:15, 15:21, 15:11.

Maailma edetabelis neljandat-viiendat kohta jaganud Graudina - Samoilova olid otsustavas geimis mitu korda kaotusseisus, kuid teenisid 4:5 taga olles kolm punkti järjest ja enam ameeriklannasid viigini ei lastud.

Graudina - Samoilova juhtisid pidevalt ühe-kahe punktiga, misjärel saadi ette ka kolmega (12:9 ja 13:10) ja seisult 13:11 lõpetati turniir kahe punkti järjest.

Tegemist oli Läti paari esimese medalivõiduga ülemaailmsetelt tiitlivõistlustelt. Varem olid nad kahel korral (2019, 2022) kroonitud Euroopa meistriteks.

Teel finaali olid lätlannad võitnud MM-il kõik matšid geimigi kaotamata, sealjuures alistati poolfinaalis maailma edetabelit juhtivad brasiillannad Thamela ja Victoria 21:10, 21:16.

Pronksikohtumises jäid Thamela - Victoria alla ka teisele Brasiilia paarile Carolina Salgado - Rebebba 18:21, 20:22.

Meeste seas krooniti maailmameistriteks mullu Pariisi olümpia võitnud Rootsi paar Daniel Ahman - Jonatan Hellvig, kes alistas finaalis kaasmaalased Jacob Holting Nilssoni ja Elmer Anderssoni 25:23, 21:19.

Pronksikohtumises oli Prantsusmaa Teo Rotar - Arnaud Gauthier-Rat üle Saksamaa paarist Nils Ehlers - Clemens Wickler 21:15, 21:15.

Toimetaja: Siim Boikov

