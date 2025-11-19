X!

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

Jäähoki
Macklin Celebrini fännide ees võiduväravat tähistamas
Macklin Celebrini fännide ees võiduväravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL tegi 19-aastane Macklin Celebrini karjääri kolmanda kübaratriki, aidates San Jose Sharksi lisaajal 3:2 võidule Utah Mammothi üle.

Celebrini viskas esimesel kolmandikul kaks väravat, aga viimasel perioodil Mammoth viigistas JJ Peterka väravatest ning mäng läks lisaajale. Sharks kasutas ära arvulist ülekaalu ja Celebrini viskas võiduvärava, kui lisaaega oli mängitud 2.51.

Celebrinist sai NHL-i ajaloos neljas teismeline, kes on hooaja esimese 20 mänguga saanud kirja 30 punkti. Varasemalt olid sellega hakkama saanud Wayne Gretzky (31 punkti hooajal 1980-81, 30 punkti hooajal 1979-80), Sidney Crosby (32 punkti hooajal 2006-07) ja Mario Lemieux (30 punkti hooajal 1984-85). Celebrini on tänavu visanud 13 väravat ja andnud 17 väravasöötu.

Tulemused:

Detroit – Seattle 4:2
Tampa Bay – New Jersey 5:1
Toronto – St. Louis 3:2 la.
Dallas – NY Islanders 2:3
Winnipeg – Columbus 5:2
Chicago – Calgary 5:2
San Jose – Utah 3:2 la.
Las Vegas – NY Rangers 3:2

Toimetaja: Maarja Värv

