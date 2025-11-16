X!

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

Laskesuusatamine
Regina Ermits
Regina Ermits Autor/allikas: ERR
Laskesuusatamine

Laskesuusatajate hooajaeelsetel katsevõistlustel Idres oli Eesti naistest parim Regina Ermits, kes sai laupäeval kümnenda ja pühapäeval 16. koha.

"Mis koha ma siin Eesti naiste konkurentsis saan, ei ole ainuke asi, millele keskendun. Võin kokkuvõtte võita, aga kas see on see vorm, millega tahan maailma karikale minna... tänasel päeval ütlen, et nii ja naa," kommenteeris Ermits ERR-ile. "Ma arvan, et on võimalik midagi ära teha, aga see eeldab väga-väga suurt fookuse hoidmist ja enda maksimaalse võimekuse ära kasutamist."

Laupäeval soovinuks Ermits kiiremini alustada. Pühapäeval startis ta julgemalt. "Pingutusraskus tuli oluliselt kiiremini. Kas ta nüüd soorituse poolest parem oli - raske öelda. See, mis endast välja andsin, oli täna parem," võrdles laskesuusataja.

"Andis positiivsema tunde. Kui vaadata tulemust, siis võiks öelda, et mitte. Laskmine vedas täna päris palju alt. Aga kui eilne laskmine võtta, tänane sõit... siis kolmas tulemus oleks selline, millega võiks juba hakata mõtlema, et on okei."

Erinevalt laupäevast jäi tiirudes kaks märki üles. Mõlemad esimeses tiirus ehk lamades. "Ma ise arvasin, et mu enda paranduste viga oli, sest jälgisin tuult ja tegin parandusi. Arvasin, et keerasin äkki liiga üle. Aga tegelikult tuli välja, et ei olnud tuulevead. Kas ma siis enda vead... võib-olla hingamise poole pealt," sõnas Ermits.

"Esimene oli väga lähedal, viimane väga kaugel. Ma oleks võinud ühe trahviga ilmselt läbi tulla, aga oma vana muster, mis neid vigasid toob, mis iseenesest pigem ära lasta ja toob fookuse tagasi. Need ongi need vead, mida ma teha ei tohi."

Östersundis algab hooaja esimene MK-etapp juba kahe nädala pärast. "Ma ei tunne, et oleks meeletult suurt väsimust või midagi nende kahe päevaga tekkinud, mis on ainult positiivne," kommenteeris ta praegust seisu.

"Hetkel võib veel julgelt treenida ja pisikesi võistlussarnaseid treeninguid sisse tuua. Et Östersundis oleks erksus veel suurem. Mitte midagi lolli hakata tegema ja terve püsida."

Toimetaja: Siim Boikov

