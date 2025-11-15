X!

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

Laskesuusatamine
Foto: ERR
Laskesuusatamine

Rootsi suusakeskuses Idre Fjällis toimunud MK-hooaja eelsel kontrollvõistlusel tuli Regina Ermits laupäeval naiste sprindis kümnendale kohale.

Tiirudes ei teinud eestlane ühtki eksimust, aga kuna distants oli tavapärasest pisut pikem - kaheksa kilomeetrit -, siis murdmaarajal võttis ta enda sõnul liialt ettevaatlikult.

"Ma oleks pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama. Ma arvan, et esimesed kaks ringi natuke hoidsin liiga palju tagasi just selle mõttega, et distants on natuke pikem," lausus Ermits ERR-ile.

"Aga see oli tänase päeva otsus, mille võtsin vastu. Ma arvan, et homme lähen natuke julgemalt just selle poolega, et saab, mis saab! Täna tunnen, et raske hambad ristis pingutamine hakkas liiga hilja. Ma oleks võinud seda pingutust võib olla natuke pikemalt kannatada."

Kaks lasketiiru kulgesid aga eksimusteta. "Esimesse tiiru tulime koos Lisa Vittozziga. Tundsin, et natuke võib-olla kiiresti tuli esimene tiir ette, aga teises tiirus ka... seal oli fookus hea ja ilus kontroll. Selle poolega jään rahule. On veel asju, millega võib rahule jääda, aga on ka asju, mis ei tekitanud suurt murekohta, aga nad võiksid paremuse poole liikuda."

Kui minevikus on Ermitsal olnud eriti lamadestiirudes ka kehvemaid hooaegu, siis ei soovi laskesuusataja sellest suurt numbrit teha. "Eks neid kehvemaid päevi ja võistlusi paratamatult tuleb, aga minu puhul on tähtis fookuse hoidmine ja mitte lasta minevikul end liiga palju mõjutada," lausus ta.

"Ma ei saagi lõputult sinna kinni jääda, et ma olengi kehv lamadeslaskja. Ma võin ka väga hea lamadeslaskja olla. Ma üritan sellele mitte nii konkreetselt mõelda, aga veidi ka enda kasuks tööle panna."

"Kui see on mu nõrgem koht, siis pean olema ekstra tähelepanelik," toonitas ta. "Ma ei saa rumalaid vigu teha ja niisamuti laskma minna. Mingis mõttes hoiab see mind erksana - see teadmine. See ei pea olema tingimata halb asi."

Pühapäeval on Idre Fjällis kavas samuti sprindivõistlused.

Toimetaja: Siim Boikov

