Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

Kehvade lumeolude tõttu polnud trahviringi, iga möödalask tähendas 25-sekundilist ajakaristust.

Külm eksis kahe tiiru peale ühel lasul püstitiirus ja sai 11. koha, kaotades võitjale 1.53,5. Regina Ermits jättis kaks märki üles ja sai 16. koha (+2.22,8), Tuuli Tomingas tegi kolm möödalasku ja sai 25. koha (+3.32,7).

"Kaks päris sarnast sooritust," ütles Külm ERR-ile nädalavahetuse sõitude kohta. "Täna oli sõidutunne selgelt raskem kui eile, natuke on ilm soojem ja rada pehmem, see kõik mõjutab seda. Aga mul oli eesmärk pingutada nii palju, kui tuleb, ja sellega sain hakkama."

"Ootasin natuke väiksemat sõidukaotust, aga üldiselt on kõik hästi ja siia peale annab veel ehitada ilusti," lisas ta.

Kahel lasul eksinud Grete Gaim sai 29. (+4.07,8) ja ühe möödalasu teinud Pillerin Vilipii 33. koha (+4.16,6). Kretel Kaljumäe lõpetas 38. (1+2; +4.52,3), Hanna Brita Kaasik 40. (3+1; +4.57,1), Kätrin Kärsna 43. (1+1; +5.13,9), Johanna Talihärm 47. (1+2; +5.24,8), Emma Roberta Rajando 49. (1+1; +5.41,3), Pauliine Puusaar 57. (0+3; +7.13,7) ja Violetta Konopljova (2+3; +7.42,3) 62. kohaga.

Esikoha sai mõlemad tiirud puhaste paberitega läbinud rootslanna Elvira Öberg, kes finišeeris ajaga 20.42,7. Teine oli kaks märki üles jätnud sakslanna Janina Hettich-Walz, kaotades 1.00,8-ga ja kolmas võitja vanem õde Hanna Öberg, kes eksis mõlemas tiirus ühel lasul ja kaotas õele 1.02,1-ga. Sekundiga jäi talle alla samuti kaks möödalasku teinud itaallanna Lisa Vittozzi.