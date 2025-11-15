X!

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

Laskesuusatamine
Regina Ermits
Regina Ermits Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Regina Ermits teenis Rootsis Idres toimunud rahvusvahelistel võistlustel 8 kilomeetri sprindis Eesti koondise parimana kümnenda koha.

Ermits läbis mõlemad tiirud puhtalt ja lõpetas ajaga 22.02,6, kaotades võitnud rootslannale Hanna Öbergile minuti ja 35,5 sekundiga. Teiseks tuli Hanna noorem õde Elvira Öberg, kes erinevalt võitjast tegi ka ühe möödalasu ja kaotas 34,9 sekundiga.

Kolmanda koha sai samuti rootslanna Linn Gestblom (endine Persson), kes lasi mõlemad tiirud puhtalt ja kaotas võitjale 40,8 sekundiga. Esimesena jäi pjedestaalilt maha aastase pausi järel tagasitulekut tegev itaallanna Lisa Vittozzi (1; +1.04,5).

Ermitsa järel oli paremuselt teine eestlanna Susan Külm, kes sai 16. koha (1; +2.04,1). Grete Gaim oli 31. (1; +3.56,6), Pillerin Vilipuu 34. (2; +4.27,9) ja lausa neljal korral eksinud Tuuli Tomingas 36. (+4.28,5).

Ülejäänud eestlannadest oli Kretel Kalumäe 39. (3; +4.42,0), Kärtin Kärsna 41. (1; +4.48,0), Hanna Brita Kaasik 42. (4; +4.50,1), Emma Roberta Rajando 51. (4; +6.08,3), Violetta Konopljova 53. (3; +6.16,0) ja Pauliine Puusaar 62. (4; +7.45,2).

Eesti koondise jaoks on tegemist ühtlasi katsevõistlustega MK-sarja. Esimesele MK-etapile sõidavad tulemuste põhjal kolm meest ja kolm naist. Neljanda ja viienda sportlase nimetavad koondisesse treenerid ja spordidirektor.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

16:15

Zahkna: selliste võistluste eesmärk on saada kindlust ja mul see õnnestus

15:39

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

15:14

Susan Külm: oli natuke rabistavaid vigu

14:51

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

13:55

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

13:25

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

14.11

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

13.11

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

07.11

Simon sai alaliidult tingimisi karistuse ja säilitas olümpiaunistuse

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

25.10

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku

sport.err.ee uudised

16:52

Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

16:39

VAATA OTSE | Naiste korvpallikoondis jätkab valiksarja Sloveenia vastu Uuendatud

16:15

Zahkna: selliste võistluste eesmärk on saada kindlust ja mul see õnnestus

15:39

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

15:14

Susan Külm: oli natuke rabistavaid vigu

14:51

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

14:15

Kalev ja Pulles sõitsid Olosel 30 hulka

13:55

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

13:25

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

12:46

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit

12:27

Messi ja Martinez vormistasid Aafrikas Argentinale võidu

11:38

Glinka tuli viimases setis kaotusseisust välja ja jõudis poolfinaali

11:06

Kullas pani avapäeval konkurendid paika: eks mul seda kogemust on

10:30

Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

09:58

ATP finaalturniiril sai paika viimane poolfinalist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo