Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

Ermits läbis mõlemad tiirud puhtalt ja lõpetas ajaga 22.02,6, kaotades võitnud rootslannale Hanna Öbergile minuti ja 35,5 sekundiga. Teiseks tuli Hanna noorem õde Elvira Öberg, kes erinevalt võitjast tegi ka ühe möödalasu ja kaotas 34,9 sekundiga.

Kolmanda koha sai samuti rootslanna Linn Gestblom (endine Persson), kes lasi mõlemad tiirud puhtalt ja kaotas võitjale 40,8 sekundiga. Esimesena jäi pjedestaalilt maha aastase pausi järel tagasitulekut tegev itaallanna Lisa Vittozzi (1; +1.04,5).

Ermitsa järel oli paremuselt teine eestlanna Susan Külm, kes sai 16. koha (1; +2.04,1). Grete Gaim oli 31. (1; +3.56,6), Pillerin Vilipuu 34. (2; +4.27,9) ja lausa neljal korral eksinud Tuuli Tomingas 36. (+4.28,5).

Ülejäänud eestlannadest oli Kretel Kalumäe 39. (3; +4.42,0), Kärtin Kärsna 41. (1; +4.48,0), Hanna Brita Kaasik 42. (4; +4.50,1), Emma Roberta Rajando 51. (4; +6.08,3), Violetta Konopljova 53. (3; +6.16,0) ja Pauliine Puusaar 62. (4; +7.45,2).

Eesti koondise jaoks on tegemist ühtlasi katsevõistlustega MK-sarja. Esimesele MK-etapile sõidavad tulemuste põhjal kolm meest ja kolm naist. Neljanda ja viienda sportlase nimetavad koondisesse treenerid ja spordidirektor.