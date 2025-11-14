X!

Kullas: ülilahe, et selline üritus on Eestisse saadud

Tallinnas toimuval siseareenil peetaval kõrgetasemelisel motokrossivõistlusel pääses eelsõitude kaudu finaali neli Eesti krossisõitjat.

Unibet Arenal tehti ajalugu, kui esimest korda toimub Eestis superkross ehk motokross sisetingimustes. Ligi 3000 tonnist mullast on tehtud üks väga väljakutsuv rada ja sellel rajal kvalifikatsioonis ja eelsõitudes Harri Kullasele vastast ei olnud.

"Kui USA staadionid ikka mahutavad kümneid tuhandeid inimesi, siis meil on see natuke väiksem siin ja ringi pikkus on ka kolm korda väiksem. Aga Euroopa mõistes on see väga normaalne, eriti veel Eestis," sõnas Kullas. "Ma arvan, et see on ülilahe, et oleme saanud sellise ürituse siia ja praegu tundub, et kõik sujub ilusti ja rada peab ilusti vastu, mida on alati raske hoida heas korras."

Kullas sai eelmisel nädalal Soomes natuke vigastada ja tal on hingamisega raskusi olnud. "Veebruaris kukkusin rinnaku katki ja eelmisel nädalavahetusel kukkusin ka lenksu peale, kui üks hüpe jäi natuke lühikeseks. Oli täpselt sama tunne, et midagi läks katki, aga tegime pildid ja kõik on terve, aga kõva löök ja kõhulihased ja roiete vahelt on kõik ülivalus. Õlg sai ka väikse löögi," selgitas Kullas. "Päris keeruline nädal on olnud ja iga päev olen mingit teraapiat teinud – külmaravi, tepimist, massaaži. Lihtsalt tahtsin olla siin joonel. Esimene aasta Eestis ja kindlasti tahan olla stardijoonel. Täna tulin lihtsalt proovima, kuidas on ja selle ei taha ei jää midagi. Asi on läinud paremaks, olen saanud ilusti magada ja siin võistleme – praegu saan ilusti hakkama."

Lisaks Kullasele jõudsid eestlastest finaali Tanel Leok, Kaarel Tilk ja Joosep Pärn.

Toimetaja: Maarja Värv

