Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

Korvpall
Alvin Stredic
Alvin Stredic Autor/allikas: Keila KK Basketball/Facebook
Korvpall

Keila KK andis teada, et Alvin Stredic nende ridades enam ei jätka.

"Osapoolte kokkuleppel jäi USA päritolu Alvin Stredici viimaseks mänguks Keila KK särgis möödunud kolmapäeval peetud kohtumine TalTech/Alexela vastu," teatas klubi ühismeedias. "Soovime sulle edasiseks edu!"

24-aastane Stredic mängis Eesti-Läti liigas keskmiselt 13,5 minutit ja tõi 2,4 punkti. Keila KK on ühisliigas kaheksast mängust võitnud vaid ühe, liigatabelis ollakse eelviimasel ehk 13. kohal.

Toimetaja: Maarja Värv

