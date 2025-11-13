Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

Barcelona vallandas nädalavahetusel senise peatreeneri Joan Penarroya pärast kolmandat järjestikust kaotust. Tema juhendamisel võideti Hispaania kõrgliigas kuuest mängust kolm ja Euroliigas üheksast mängust viis.

Pascual juhendas Barcelonat esimest korda aastatel 2008 kuni 2016 ning vedas klubi neljal korral Hispaania meistriks ja 2010. aastal Euroliiga võitjaks. Viimased viis aastat oli ta Venemaa klubi Peterburi Zeniidi peatreener.

Uus juhendaja asub ametisse järgmisel nädalal. Barcelona kohtub sel nädalal Euroliigas Bologna Virtusega ja koduliigas Baskoniaga ning nendes mängudes juhendab meeskonda Oscar Orellana.