X!

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

Korvpall
Xavi Pascual.
Xavi Pascual. Autor/allikas: FCBbasket/X
Korvpall

Barcelona korvpallimeeskonda hakkab juhendama 53-aastane Xavi Pascual.

Barcelona vallandas nädalavahetusel senise peatreeneri Joan Penarroya pärast kolmandat järjestikust kaotust. Tema juhendamisel võideti Hispaania kõrgliigas kuuest mängust kolm ja Euroliigas üheksast mängust viis.

Pascual juhendas Barcelonat esimest korda aastatel 2008 kuni 2016 ning vedas klubi neljal korral Hispaania meistriks ja 2010. aastal Euroliiga võitjaks. Viimased viis aastat oli ta Venemaa klubi Peterburi Zeniidi peatreener.

Uus juhendaja asub ametisse järgmisel nädalal. Barcelona kohtub sel nädalal Euroliigas Bologna Virtusega ja koduliigas Baskoniaga ning nendes mängudes juhendab meeskonda Oscar Orellana.

Toimetaja: Henrik Laever

korvpalliuudised

19:49

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

15:38

Riismaa klubi võiduseeria katkes

11:46

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

11:25

Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Pokk: naiskonna keemia on väga hea, Sloveeniat ei tasu karta

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

12.11

Annuk debüüdist: surve oli tugev, rünnakul jätsime õigeid viskeid võtmata

12.11

Asi: me ei võidelnud viimased kuus-seitse minutit absoluutselt

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

12.11

TalTech kostitas Keila KK-d lausa 110 punktiga

12.11

Keila KK-ga liitus Eesti-Läti korvpalliliigaga tuttav tagamängija

12.11

NBA tähtede mäng toimub sel hooajal Euroopale sõbralikumal kellaajal

12.11

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

videod

sport.err.ee uudised

21:11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

20:57

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

20:29

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

19:49

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

19:08

Rannavolle MM-il saab kaasa elada Rivo Vesikule ja Märt Pajusalule

18:30

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

17:46

Fritzi alistanud de Minaur peab lootma Alcarazi võidule

17:10

Los Angelese olümpiamängud algavad pauguga

16:43

Mölder andis tugevale vastasele lahingu

16:05

Henn jättis koosseisust välja Yakovlevi ja Mustmaa

15:38

Riismaa klubi võiduseeria katkes

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

14:46

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

14:14

Arizonas avati unikaalne velodroom

13:40

Rooba klubi sai suure võidu

loetumad

20:57

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

12:58

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

14:46

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

12:29

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo