Avalanche'i kapten viskas üle kolme aasta värava

Gabriel Landeskog.
Gabriel Landeskog. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähokiliigas NHL alistas läänekonverentsi liider Colorado Avalanche oma lähima jälitaja Anaheim Ducksi 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Neljanda järjestikuse võidu teeninud ja ühtlasi Ducksi seitsme mängu pikkuse võiduseeria lõpetanud Avalanche'i väravad viskasid soomlane Artturi Lehkonen, rootslasest kapten Gabriel Landeskog, tšehh Martin Necas ja kanadalane Parker Kelly. Nathan MacKinnon jagas kolm resultatiivset söötu.

32-aastane Landeskog viskas oma esimese värava pärast 2022. aasta märtsit. Ta aitas klubi samal aastal Stanley karika võitjaks, kuid pidi seejärel kroonilise põlvevigastuse tõttu kaks täispikka hooaega vahele jätma ning naasis jääle alles eelmise hooaja play-off'is.

"Lõpuks tuli ära," ütles Landeskog. "Mõnus on selle teadmisega koju minna. Mu poeg on hommikul kindlasti väga rõõmus. Ta on juba tükk aega küsinud, kas olen värava visanud. Seni olen pidanud vastama, et ei ole veel."

Avalanche hoiab 27 punktiga läänekonverentsis esikohta. Neile järgnevad 23 punkti kogunud Ducks ja Dallas Stars.

Teised tulemused:

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 5:3
Carolina Hurricanes - Washington Capitals 1:4
Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 1:5
Ottawa Senators - Dallas Stars 2:3 (la.)
Minnesota Wild - San Jose Sharks 1:2 (la.)
St. Louis Blues - Calgary Flames 3:2
Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 1:2 (kv.)
Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 3:5

Toimetaja: Henrik Laever

