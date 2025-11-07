Olümpiakomitee premeerib U-23 MM-il medali võitnud Richard Karelsoni

EOK premeerib Serbias Novi Sadis toimunud võistlustel Kreeka-Rooma maadluses kehakaalus kuni 97 kg pronksmedali võitnud Karelsoni 2000 euroga ning tema treenereid Juha Olavi Lappalainenit ja Tõnis Naaritsat kumbagi 500 euroga.

EOK asepresident, olümpiavõitja Gerd Kanter kiitis Karelsoni saavutust. "Richard on näidanud sel hooajal eriti head stabiilsust kui tõi oma viimaselt noorteaastalt suisa kaks medalit," ütles ta.

"Näeme temas kindlasti suurt potentsiaali täiskasvanute seas ning soovime õnne ja edu edaspidiseks!"

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.