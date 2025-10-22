X!

Karelson maadles end kuni 23-aastaste MM-il pronksile

Maadlus
Richard Karelson.
Richard Karelson. Autor/allikas: United World Wrestling
Maadlus

Maadleja Richard Karelson võitis Serbias Novi Sadis toimuvatel U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel pronksmedali.

Karelson alistas Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus kuni 97 kg pronksimatšis tõelises thrilleris seisuga 7:7 tänu lisanäitajatele valgevenelase Abubaka Haslahhanovi.

Haslahhanov saavutas mullu Pariisi olümpiamängudel seitsmenda koha ning tuli täiskasvanute EM-il pronksile.

Eestlastest osalesid MM-il veel Robin Uspenski (130 kg), Artur Jeremejev (72 kg) ja Ekke Leitham (82 kg). Uspenski ja Jeremejev piirdusid teisipäeval ühe matšiga ning Leitham kaotas kolmapäeval esimeses ringis Belgia esindajale Ibrahim Tabaevile.

Richard Karelson sai U-23 MM-il kaela pronksmedali. Autor/allikas: United World Wrestling

Toimetaja: Henrik Laever

