Karelson maadles end kuni 23-aastaste MM-il pronksile

Karelson alistas Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus kuni 97 kg pronksimatšis tõelises thrilleris seisuga 7:7 tänu lisanäitajatele valgevenelase Abubaka Haslahhanovi.

Haslahhanov saavutas mullu Pariisi olümpiamängudel seitsmenda koha ning tuli täiskasvanute EM-il pronksile.

Eestlastest osalesid MM-il veel Robin Uspenski (130 kg), Artur Jeremejev (72 kg) ja Ekke Leitham (82 kg). Uspenski ja Jeremejev piirdusid teisipäeval ühe matšiga ning Leitham kaotas kolmapäeval esimeses ringis Belgia esindajale Ibrahim Tabaevile.