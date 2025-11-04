X!

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

Korvpall
Jacob Grandison (vasakul)
Jacob Grandison (vasakul) Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Beautiful Sports
Korvpall

Soome korvpallikoondisega suvisel EM-finaalturniiril ajaloolise neljanda koha saavutanud ääremängijat Jacob Grandisoni kahtlustatakse positiivse dopinguproovi andmises.

27-aastane San Franciscos sündinud Grandison mängis ülikoolikorvpalli nii Holy Crossis, Illinois's kui Duke'is, viimased hooajad on ta Euroopas veetnud Menorca, Salo Vilpase ja Thessaloniki PAOK-i ridades.

Viimastel aastatel end Soome koondisesse mänginud Grandison käis suvisel EM-finaalturniiril väljakul kaheksas mängus, kus kogus keskmiselt 4,4 punkti ja 2,5 lauapalli. Soome jõudis esmakordselt medalimängudele, lõpuks lepiti neljanda kohaga.

Pärast EM-i, septembri keskel, lõi soomlannast emale ja ameeriklasest isale sündinud Grandison käed Prantsusmaa kõrgliigaklubiga Boulazac Dordogne, kus säras hooaja teises mängus 25 punkti ja 9 lauapalliga, aga pole oktoobris ega novembri alguses enam üheski mängus koosseisu kuulunud.

Soome ajaleht Helsinkin Sanomat kirjutab Prantsusmaa korvpalliportaali Bebasket tsiteerides, et Grandison läbis EM-finaalturniiril "testi", mille tulemusi uurib rahvusvaheline korvpalliliit FIBA. Tõenäoliselt viitab portaal positiivsele dopinguproovile. Soome korvpalliliit jäi ajalehe arupärimisele vastates kidakeelseks.

"Meiega ei ole sellel teemal ühendust võetud. On keeruline kommenteerida midagi, mille kohta meil pole informatsiooni. Me ei uuri midagi ainult kuulujuttudele tuginedes, me ei hakka kellegi artikli põhjal ise infot kaevama," kommenteeris Soome alaliidu tegevjuht Kati Packalen HS-ile.

Soome uudisteagentuur STT sai Grandisoniga neljapäeval telefoni teel ühenduse, korvpallur ütles aga, et tal on kiire ja kommentaare ei jaganud. Boulazac keeldus STT-le samuti avalikest kommentaaridest.

Toimetaja: Anders Nõmm

