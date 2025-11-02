Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

Eesti iluuisutaja Aleksandr Selevko tegi Kanadas Saskatoonis toimuval iluuisutamise GP-sarja etapil ajalugu, kui temast sai esimene Eesti meesuisutaja, kes GP-etapil esikolmikusse jõudnud.

Lühikavas 91,28 punktiga uue Eesti rekordi püstitanud Selevko alustas vabakava suurepäraselt ning sooritas neljase lutz'u, neljase toe loop'i, kolmese Axel'i, kuid kaskaadil tegi ta kahese toe loop'i. Seejärel tuli aga sisse suurem ebaõnnestumine, kui 24-aastane Selevko kolmesel Axel'il kukkus.

Ta lõpetas sellegipoolest oma kava hästi ning teenis kohtunikelt 165,93 punkti, millega jäi oma isiklikust rekordist vaid 1,01 punkti kaugusele.

Kokkuvõttes kogus Selevko GP-etapil 257,21 punkti ja kindlustas uue Eesti rekordiga kolmanda koha, aga jaapanlane Kazuki Tomono kaotas oma vabakavaga ohtralt punkte ning Selevko kerkis temast mööda.

Suurepärane Ilia Malinin näitas taaskord taset ning teenis oma vabakava eest lausa 228,97 punkti, mis tähistab uut maailmarekordit. Ameeriklane teenis 333,81 punktiga (104,84 + 228,97) kindla esikoha, hõbeda pälvinud Selevko kogus 257,21 punkti (91,28 + 165,93).

251,46 punkti (92,07 + 159,39) kogunud Tomono langes lõpuks neljandaks, esikolmikusse kerkis hoopis kaasmaalane Kao Miura, kes lõpetas 253,69 punktiga (89,80 + 163,89)

Selevkost sai esimene Eesti meesuisutaja, kes GP-sarjas esikolmikusse jõudnud, Niina Petrõkina pälvis 2023. aasta oktoobris Texases toimunud GP-etapil kolmanda koha.