X!

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

Iluuisutamine
Aleksandr Selevko
Aleksandr Selevko Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Aleksandr Selevko tegi Kanadas Saskatoonis toimuval iluuisutamise GP-sarja etapil ajalugu, kui temast sai esimene Eesti meesuisutaja, kes GP-etapil esikolmikusse jõudnud.

Lühikavas 91,28 punktiga uue Eesti rekordi püstitanud Selevko alustas vabakava suurepäraselt ning sooritas neljase lutz'u, neljase toe loop'i, kolmese Axel'i, kuid kaskaadil tegi ta kahese toe loop'i. Seejärel tuli aga sisse suurem ebaõnnestumine, kui 24-aastane Selevko kolmesel Axel'il kukkus.

Ta lõpetas sellegipoolest oma kava hästi ning teenis kohtunikelt 165,93 punkti, millega jäi oma isiklikust rekordist vaid 1,01 punkti kaugusele.

Kokkuvõttes kogus Selevko GP-etapil 257,21 punkti ja kindlustas uue Eesti rekordiga kolmanda koha, aga jaapanlane Kazuki Tomono kaotas oma vabakavaga ohtralt punkte ning Selevko kerkis temast mööda.

Suurepärane Ilia Malinin näitas taaskord taset ning teenis oma vabakava eest lausa 228,97 punkti, mis tähistab uut maailmarekordit. Ameeriklane teenis 333,81 punktiga (104,84 + 228,97) kindla esikoha, hõbeda pälvinud Selevko kogus 257,21 punkti (91,28 + 165,93).

251,46 punkti (92,07 + 159,39) kogunud Tomono langes lõpuks neljandaks, esikolmikusse kerkis hoopis kaasmaalane Kao Miura, kes lõpetas 253,69 punktiga (89,80 + 163,89)

Selevkost sai esimene Eesti meesuisutaja, kes GP-sarjas esikolmikusse jõudnud, Niina Petrõkina pälvis 2023. aasta oktoobris Texases toimunud GP-etapil kolmanda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

iluuisutamise uudised

20:27

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

12:54

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

00:03

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

31.10

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

31.10

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

19.10

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

16.10

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

11.10

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

10.10

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

videod

sport.err.ee uudised

23:21

Raju Eesti olümpiakoondisest: noorte hulgas popimad alad koguvad tuure

22:57

Paskotši ja Gent said hooaja suurima kaotuse

22:27

ETV spordisaade, 2. november

22:15

Enok Vannineniga treenimisest: palju selliseid võimalusi ikka tekib Uuendatud

22:13

Rae Spordikool läheb euromängule võidu pealt Uuendatud

22:12

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

22:08

"AK. Nädal": kuidas näeb välja videokohtuniku töö?

21:36

Pegula alistas WTA finaalturniiril tiitlikaitsjast kaasmaalase

21:02

Raieste mitmekülgne esitus aitas Murcia võidule Barcelona üle

20:27

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

20:08

Sinjavski andis Tšehhi kõrgliigas hooaja neljanda väravasöödu

19:42

Pariisis võidutsenud Sinner võtab Alcarazilt esikoha tagasi

19:14

Punase laterna alistanud Selver kerkis Balti liigas teiseks

18:49

TalTech jooksis võõrsil Viimsist üle

18:02

Galeriid: Hokimeistrivõistluste esimese ringi võitis Viru Sputnik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo