Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

Võidu võtnud ekstraklassist ala kahekordse maailmameistri Ilja Malinini (USA) järel pjedestaalile tõusmine oli Selevkole suureks üllatuseks.

"Kui siia sõitsin, siis ma pjedestaalikohta ei oodanud. Ma sõitsin võistlema, oma esitust nautima, näitama oma kavasid kohtunikele ja publikule, lootuses, et publik minu esitusi naudib. Tulin tegema lihtsalt oma tööd. Enne võistlust vaatasin ka osalejate nimekirja ja see oli väga tugeva koosseisuga GP-etapp. See oli suur ootamatus minu jaoks, et nii kõrge koha sain," ütles Selevko ERR-ile võistlusjärgseid muljeid jagades.

Selevko kogus kahe kavaga uut Eesti rekordit märkivad 257,21 punkti. Eelmise rekordi, mille uisutas 2024. aasta jaanuaris Kaunases EM-il hõbedat võites, ületas ta 0,22 punktiga.

"Ma olen väga rõõmus, et suutsin näidata sellist tulemust. Loodan, et kõik läheb edaspidi aina ülesmäge. Oli väga palju faktoreid, mis aitasid mind siin selle tulemuseni. Ma tahan öelda suur aitäh Eesti Uisuliidule, minu klubile Kristalluisk Tallinnas ja Bostoni uisuklubile Ameerika Ühendriikides, sest nad usuvad ja aitavad mind väga, väga palju. Tahan tänada treenereid ja perekonda. Olen väga rahul selle võistlusega," ütles Selevko, kes siirdus pärast jaanuaris Tallinnas toimunud EM-i, kus jäi üheksandaks, harjutama Bostonisse uute juhendate Alexei Letovi ja Olga Ganicheva käe alla.

Suurema osa aastast ongi ta treeninud ookeani taga. Jätkuvalt hoiab ta arengul silma peal ka Irina Kononova, kes juhendab Eestis toimuvaid treeninguid.

Irina Kononova. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Lühikava on mul väga hea ja taset saab tõsta, kui lisada veel teine neljakordne hüpe lühikavasse," rääkis Kanadas neljakordse toeloop hüppe laitmatult sooritanud, piruettide ja sammude seeria eest maksimaalse neljanda taseme kohtunikelt saanud ja täiesti puhta sõiduga lühikava Eesti rekordi 91,28 punkti peale viinud Selevko.

Vabakavas sooritas ta sel hooajal teist korda puhtalt kaks neljakordset hüpet (lutz ja toeloop - toim.) ja need olid veel võimsamad, kui augustis ISU Challengeri etapil USA-s, kus sai oma hooaja avavõistlusel teise koha 235 punktiga.

"Ma olen väga rahul, et tegin siin kahel päeval oma töö neljastega, mis mul olid kavas, väga hästi ära. Praegu ma hüppan neljaseid trennis väga palju ja treenerid isegi paluvad, et ma teeks vähem hüppeid. Üldiselt võistlustel neljakordsetele hüppetele mõeldes tekib stress ja sellest ka vead, kuid seekord ma punktidele ja kohtadele enne võistlust ei mõelnud. Mul oli selge eemärk – teha lihtsalt oma tööd jääl ja sõita kaks head kava," selgitas neljakordsete hüpete taset tõstnud Selevko.

Vabakava eest sai ta Saskatoonis 165,93 punkti ehk Kaunases EM-il hõbeda toonud isiklikust rekordist vaid 1,01 punkti vähem, sest kolmekordne axel hüpe ebaõnnestus.

"Vabakavaga on siiski veel palju tööd teha üldist uisutamist silmas pidades. Kuna kolmekordset axel hüpet sooritades kaotasin kukkumise tõttu palju punkte (üle seitsme punkti - toim.), siis hakkame selle kallal nüüd treeningutel tööd tegema. Kui välja arvata see vabakava axel, siis tegin kahel päeval jääl ära kõik, mis meil oli plaanis. Üldiselt olen võistlusega väga rahul ja kogu minu meeskond on ka väga rahul, kuidas siin Kanadas kõik sujus," ütles teise koha eest maailma edetabeli punkte ja 13 000 USA dollarit auhinnarahana teeninud Selevko.

Aleksandr Selevko GP-etapil. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Eelmisel võistlusel, oktoobri alguses Gruusia pealinnas Tbilisis ISU Challengeril, pidi ta leppima üheksanda kohaga ja 208,14 punktiga ning tegi seejärel treeningplaanides muudatusi.

"Kanada GP-etapiks valmistudes muutsin veidi ettevalmistust, sest Gruusias ei läinud esitused ootuspäraselt. Tegime vigadest omad järeldused, muutsime tööplaaani ning oli näha, et see toimis. Kui hooaja eelnevate võistluste eel püüdsin ma treeningutel hästi palju kavasid läbi uisutada ja väga palju erinevaid hüppeid teha, siis seekord otsustasime enne starti vähem hüppeid teha ja tervikuna ka vähem kavade läbisõite sooritada. Fookus oli rohkem mentaalsel tööl kui füüsilisel tööl, sest füüsiliselt olen ma heas vormis," ütles Selevko.

Kanadas püstitatud uue rekordiga kindlustas Selevko endale suure tõenäosusega ka EM-pileti. 14. jaanuaril Sheffieldis algavale EM-ile pääseb kaks Eesti meesüksiksõitjat. Paremuse paika panemisel arvestakse kahe ISU GP või ISU Challenger võistluse kokkuvõttes saadud kõrgeimat (lühi + vabakava - toim.) punktisummat. Aleksandr Selevkol on tabelis 257,21 + 235,70 punkti toonud võistluste summa. EM-i kohtade eest võitlevad veel tema noorem vend Mihhail Selevko ja Arlet Levandi.

"Ma ei taha midagi enne suurt öelda, kui see koht on ikka täitsa kindel. Vaatame! Ütlen seda, et tahan väga Euroopa meistrivõistlustel uisutada. Olümpiamängudest on veel vara rääkida. Loodan eelkõige, et saan sama hästi nüüd edasi minna."

Aleksandr ja Mihhail Selevko Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Pärast 2024. aasta talve, mis tõi EM-il läbilöögi ja hõbeda, oli Aleksandr Selevko ootuste ohjamisega pikalt kimpus. Keskkonnavahetus, pikk ettevalmistus ja Kanada GP-l näidatud uus tase tõstsid kõvasti tema enesekindlust ja motivatsiooni.

"Ma arvan, et see tulemus annab mulle enesekindlust ning samas ka sädet, et jätkata sama hoogsalt treeningutel ja kogu ala jaoks vajaliku tööga pingutamist. Ma loodan, et mul õnnestub veel paremaid tulemusi näidata suurtel võistlustel," ütles esimese Eesti meesüksiksõitjana ISU GP-etapil medali võitnud Selevko.

Nüüd jätkab ta paar nädalat treeninguid Bostonis. Järgmised stardid teeb Eesti rekordimees 27.-28. novembril ISU Challengeril nimega Tallinn Trophy ja 13.-14. detsembril Eesti meistrivõistlustel, mis toimuvad samuti Tondiraba jäähallis.