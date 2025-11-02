X!

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

Iluuisutamine
Iluuisutamine

Iluuisutamise Grand Prix etapil Kanadas Saskatoonis võitis naiste üksiksõidu jaapanlanna Mone Chiba.

20-aastane Chiba kogus lühikavas esikoha väärilise sooritusega 72,29 punkti. Laupäevases vabakavas sooritas ta kõik hüpped puhtalt ja püstitas uue isikliku tippmargi 144,94 punkti.

Kahe kava kokkuvõttes teenis jaapanlanna 217,23 punkti, millega nihutas senist karjääri parimat veidi vähem kui punkti võrra. Aasta alguses MM-pronksi kaela saanud Chiba jaoks oli tegu karjääri esimese Grand Prix etapi võiduga.

"Olin väga närvis, kuid õnneks suutsin pingevabalt uisutada. Nii lühi- kui ka vabakavas oli asju, mida tahtsin paremini teha, aga sellele vaatamata jäin rahule," kommenteeris Chiba.

Teise koha saavutas ameeriklanna Isabeau Levito (209,77) ja kolmandaks tuli jaapanlanna Ami Nakai (203,09). Kuue parema hulka pääsesid veel ameeriklanna Bradie Tennell (195,07), itaallanna Lara Naki Gutmann (192,05) ja jaapanlanna Yuna Aoki (182,85).

Paarissõidus olid kodupubliku rõõmuks parimad Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (213,40). Neile järgnesid Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (207,18) ja USA paar Ellie Kam/Danny O'Shea (199,11).

Aleksandr Selevko parandas meeste üksiksõidu lühikavas oma nimel olnud Eesti rekordit ning hoiab kolmandat kohta. Vabakava algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 18.30.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

iluuisutamise uudised

12:54

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

00:03

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

31.10

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

31.10

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

19.10

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

16.10

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

11.10

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

10.10

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

videod

sport.err.ee uudised

16:27

Torres: loodame Pärnu peale!

16:04

VIDEO | Levadia lõi Narvas Transile neli vastuseta väravat

15:52

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

15:02

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele

15:01

Inglismaa kõrgliiga punane latern vallandas peatreeneri

14:19

Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

13:37

Eesti käsipallikoondis võttis Soomelt revanši

12:54

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

12:27

Rait Ratasepp püstitas 24-tunnisel rattasõidul isikliku rekordi

11:50

Tartu Ülikool/Bigbank ei jätnud Audentesele võimalust

11:18

Mbappe tassis kahe väravaga Reali võiduni

10:46

Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

10:20

Los Angeles Dodgers võitis teise järjestikuse meistritiitli

09:03

Vigastuskriisis Pacers sai esimese võidu kirja

08:38

Salah aitas Liverpooli tagasi võidulainele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo