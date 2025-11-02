Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

20-aastane Chiba kogus lühikavas esikoha väärilise sooritusega 72,29 punkti. Laupäevases vabakavas sooritas ta kõik hüpped puhtalt ja püstitas uue isikliku tippmargi 144,94 punkti.

Kahe kava kokkuvõttes teenis jaapanlanna 217,23 punkti, millega nihutas senist karjääri parimat veidi vähem kui punkti võrra. Aasta alguses MM-pronksi kaela saanud Chiba jaoks oli tegu karjääri esimese Grand Prix etapi võiduga.

"Olin väga närvis, kuid õnneks suutsin pingevabalt uisutada. Nii lühi- kui ka vabakavas oli asju, mida tahtsin paremini teha, aga sellele vaatamata jäin rahule," kommenteeris Chiba.

Teise koha saavutas ameeriklanna Isabeau Levito (209,77) ja kolmandaks tuli jaapanlanna Ami Nakai (203,09). Kuue parema hulka pääsesid veel ameeriklanna Bradie Tennell (195,07), itaallanna Lara Naki Gutmann (192,05) ja jaapanlanna Yuna Aoki (182,85).

Paarissõidus olid kodupubliku rõõmuks parimad Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (213,40). Neile järgnesid Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (207,18) ja USA paar Ellie Kam/Danny O'Shea (199,11).

Aleksandr Selevko parandas meeste üksiksõidu lühikavas oma nimel olnud Eesti rekordit ning hoiab kolmandat kohta. Vabakava algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 18.30.