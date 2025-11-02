X!

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

Iluuisutamine
Aleksandr Selevko
Aleksandr Selevko Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Aleksandr Selevko nihutas Kanadas Saskatoonis toimuval iluuisutamise GP-sarja kolmandal etapil meeste üksiksõidu lühikavas oma nimel olnud Eesti rekordit ning on kolmandal kohal.

Sel hooajal peamiselt USA-s treeniv Selevko kogus laupäevase lühikava eest 91,28 punkti, millega ta nihutas mullustel Euroopa meistrivõistlustel püstitatud isiklikku rekordit 1,23 punktiga. Sealjuures sooritas ta neljase toe loop'i, kolmese Axel'i ja kolmese lutz' - kolmese toe loop'i kaskaadi.

Kõrge punktiskoor andis Selevkole lühikavas tugevas konkurentsis USA iluuisutaja Ilia Malinini (104,84) ja jaapanlase Kazuki Tomono (92,07) järel kolmanda koha. Ükski Eesti meesuisutaja pole GP-etapil varem esikolmikusse jõudnud.

Selevkole järgnevad tunamullune juunioride maailmameister Kao Miura (89,80), kuuekordne Prantsusmaa meister Kevin Aymoz (87,46) ja aasta alguses Tallinnas EM-hõbeda võitnud itaallane Nikolaj Memola (86,45).

Meeste üksiksõidu vabakava algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 18.30.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

iluuisutamise uudised

00:03

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

31.10

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

31.10

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

19.10

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

16.10

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

11.10

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

10.10

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

videod

sport.err.ee uudised

00:03

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Tartus selgusid Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis

01.11

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

01.11

ETV spordisaade, 1. november

01.11

Mikomägi maailmarekordist: poleks arvanud, et suudan seda juba sel aastal!

01.11

Sinner ei jätnud Zverevile võimalustki, finaalis on laual pilet Torinosse

01.11

Kalev/Cramo kaotas Keilale avaveerandi, aga võitis mängu 47 punktiga

01.11

Pärnu alistas Šiauliai ja kerkis liidriks, Audentes avas võiduarve

01.11

WTA finaalturniir algas Swiateki kindla võiduga

01.11

Mets ja vabalanguses St. Pauli kaotasid ka tabeli viimasele

01.11

Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

01.11

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

01.11

Malaisias esikoha teeninud Alamaa tagas pääsme Ironmani MM-ile

01.11

Lajal kaotas tasavägise mängu järel endisele maailma 21. reketile

01.11

Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo