Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu
Eesti iluuisutaja Aleksandr Selevko nihutas Kanadas Saskatoonis toimuval iluuisutamise GP-sarja kolmandal etapil meeste üksiksõidu lühikavas oma nimel olnud Eesti rekordit ning on kolmandal kohal.
Sel hooajal peamiselt USA-s treeniv Selevko kogus laupäevase lühikava eest 91,28 punkti, millega ta nihutas mullustel Euroopa meistrivõistlustel püstitatud isiklikku rekordit 1,23 punktiga. Sealjuures sooritas ta neljase toe loop'i, kolmese Axel'i ja kolmese lutz' - kolmese toe loop'i kaskaadi.
Kõrge punktiskoor andis Selevkole lühikavas tugevas konkurentsis USA iluuisutaja Ilia Malinini (104,84) ja jaapanlase Kazuki Tomono (92,07) järel kolmanda koha. Ükski Eesti meesuisutaja pole GP-etapil varem esikolmikusse jõudnud.
Selevkole järgnevad tunamullune juunioride maailmameister Kao Miura (89,80), kuuekordne Prantsusmaa meister Kevin Aymoz (87,46) ja aasta alguses Tallinnas EM-hõbeda võitnud itaallane Nikolaj Memola (86,45).
Meeste üksiksõidu vabakava algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 18.30.
Toimetaja: Anders Nõmm