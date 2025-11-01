Rahvaliiga B-tasandi tšempioniks kerkis JK Elva Seikluspark/Patmar

Finaalis läks JK Elva Seikluspark/Patmar vastamisi võistkonnaga FC TRT77/HypoCredit ning normaalaja järel oli seis 1:1 viigis. TRT77 asus matši juhtima 59. minutil, kui täpne oli Kaspar Uustal. Seikluspargi viigivärava lõi Eduard Kovbasnjuk 89. minutil. 233 pealtvaataja ees peetud penaltiseerias oli tulemusega 5:3 parem Elva, vahendab jalgpall.ee.

B-tasandil alustas 51 meeskonda, kes jaotati piirkonniti üheksasse 5–6-liikmelisse alagruppi. Kaheksandikfinaalidesse jõudsid kõik alagrupivõitjad ja seitse paremat teise koha omanikku.

JK Elva Seikluspark/Patmar lõpetas oma alagrupis teisel kohal, kogudes kaheksa mänguga 19 punkti – vaid ühe vähem kui alagrupivõitja. See tulemus tagas meeskonnale koha finaalturniiril. Elva alistas oma kaheksandikfinaalis mulluse finalisti FC Gegenpress/Fit360.ee tulemusega 1:0. Järgmises ringis võeti kindel 3:1 võit JK Lääneranna üle. Poolfinaalis kohtuti kahe aasta taguse võitja FC Viru Energyga – normaalajal mängiti 1:1 viiki ning penaltiseerias kindlustas Elvale finaalikoha 5:4 võit.

FC TRT77 võitis oma alagrupi kindlalt, teenides kümnest mängust maksimaalsed punktid ja edestades lähimat konkurenti 12 punktiga. Kaheksandikfinaalis pidas TRT77 tasavägise lahingu Raasiku Valla FC-ga, kellega normaalaeg lõppes väravateta viigiga. Edasipääsu tõi penaltiseerias 4:3 võit. Veerandfinaalis alistati JK Õismäe Torm 2:1 ja poolfinaalis oldi 3:0 paremad FC Legionaryst.

FC Viru Energy ja FC Legionary omavaheline 3.–4. koha mäng jääb võistkondade kokkuleppel ära ning sel hooajal kolmandat kohta välja ei mängita.