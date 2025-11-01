X!

Rahvaliiga B-tasandi tšempioniks kerkis JK Elva Seikluspark/Patmar

Jalgpall
Rahvaliiga B-tasandi tšempion JK Elva Seikluspark/Patmar
Rahvaliiga B-tasandi tšempion JK Elva Seikluspark/Patmar Autor/allikas: Marleen Mälk
Jalgpall

Meeste rahvaliiga B-tasand sai reedel lõpplahenduse, kui Tartu Annelinna kunstmurustaadionil toimunud finaalkohtumise järel kergitas võitjakarika JK Elva Seikluspark/Patmar.

Finaalis läks JK Elva Seikluspark/Patmar vastamisi võistkonnaga FC TRT77/HypoCredit ning normaalaja järel oli seis 1:1 viigis. TRT77 asus matši juhtima 59. minutil, kui täpne oli Kaspar Uustal. Seikluspargi viigivärava lõi Eduard Kovbasnjuk 89. minutil. 233 pealtvaataja ees peetud penaltiseerias oli tulemusega 5:3 parem Elva, vahendab jalgpall.ee.

B-tasandil alustas 51 meeskonda, kes jaotati piirkonniti üheksasse 5–6-liikmelisse alagruppi. Kaheksandikfinaalidesse jõudsid kõik alagrupivõitjad ja seitse paremat teise koha omanikku.

JK Elva Seikluspark/Patmar lõpetas oma alagrupis teisel kohal, kogudes kaheksa mänguga 19 punkti – vaid ühe vähem kui alagrupivõitja. See tulemus tagas meeskonnale koha finaalturniiril. Elva alistas oma kaheksandikfinaalis mulluse finalisti FC Gegenpress/Fit360.ee tulemusega 1:0. Järgmises ringis võeti kindel 3:1 võit JK Lääneranna üle. Poolfinaalis kohtuti kahe aasta taguse võitja FC Viru Energyga – normaalajal mängiti 1:1 viiki ning penaltiseerias kindlustas Elvale finaalikoha 5:4 võit.

FC TRT77 võitis oma alagrupi kindlalt, teenides kümnest mängust maksimaalsed punktid ja edestades lähimat konkurenti 12 punktiga. Kaheksandikfinaalis pidas TRT77 tasavägise lahingu Raasiku Valla FC-ga, kellega normaalaeg lõppes väravateta viigiga. Edasipääsu tõi penaltiseerias 4:3 võit. Veerandfinaalis alistati JK Õismäe Torm 2:1 ja poolfinaalis oldi 3:0 paremad FC Legionaryst.

FC Viru Energy ja FC Legionary omavaheline 3.–4. koha mäng jääb võistkondade kokkuleppel ära ning sel hooajal kolmandat kohta välja ei mängita.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:18

Liigatabeli lõpus virelev Genoa vallandas peatreeneri

12:47

Rahvaliiga B-tasandi tšempioniks kerkis JK Elva Seikluspark/Patmar

11:43

Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

08:10

Kuusk aitas Katowice nullimängu ja neljanda järjestikuse võiduni

31.10

Jaansen naiste Rahvuste liiga finaalist: soosikukoormat ei paneks kellelegi

31.10

Narva United FC tähistas sünnipäeva suureskoorilise võiduga

31.10

Juventus tõi päästjaks nimeka treeneri

31.10

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

31.10

Paskotši aitas Genti karikasarjas kaheksandikfinaali

30.10

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja

sport.err.ee uudised

13:49

Ovetškinil ei õnnestunud veel 900. väravat kirja saada

13:18

Liigatabeli lõpus virelev Genoa vallandas peatreeneri

12:47

Rahvaliiga B-tasandi tšempioniks kerkis JK Elva Seikluspark/Patmar

12:14

Tiitlikaitsja Dodgers viis finaalseeria otsustavasse mängu

11:43

Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

11:21

Leemet Böckler vedas koduklubi Poola kõrgliigas esimese võiduni

10:46

Sinner pikendas võiduseeriat, Zverev päästis kaks matšpalli

10:15

Kuue järjestikuse kaotusega alustanud Baskonia sai Euroliigas teise võidu

09:48

Lajal püüab Ateenas pääsu ATP turniiri põhitabelisse

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

08:45

Glinka kaotas USA-s veerandfinaalis tasavägise mängu

08:10

Kuusk aitas Katowice nullimängu ja neljanda järjestikuse võiduni

31.10

Jaansen naiste Rahvuste liiga finaalist: soosikukoormat ei paneks kellelegi

31.10

Narva United FC tähistas sünnipäeva suureskoorilise võiduga

31.10

ERR näitab novembris esmakordselt Eesti korvpallinaiskonna mänge

31.10

Lajal pidi Bratislavas esinumbri paremust tunnistama

31.10

ETV spordisaade, 31. oktoober

31.10

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

31.10

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

loetumad

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

31.10

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

31.10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo