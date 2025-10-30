X!

Mayweather ja Pacquiao tahavad uuesti ringi astuda

Floyd Mayweather ja Manny Pacquiao
Floyd Mayweather ja Manny Pacquiao Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Legendaarsed poksijad Floyd Mayweather Jr. ja Manny Pacquiao plaanivad lähitulevikus oma kümne aasta tagusele matšile korduskohtumise korraldada.

Ajaloo parimate poksijate hulka kuuluvad Mayweather ja Pacquiao kohtusid 2015. aastal Las Vegases toimunud šõumatšis, mis tituleeriti "sajandi matšiks". Rekordiliselt tulusal võitlusõhtul jäi peale Mayweather, kes alistas filipiinlase kohtunike ühehäälse otsusega.

Pacquiao lõpetas kuus aastat hiljem oma karjääri ning sai siis Filipiinide senaatoriks, aga lõpetas pausi sel suvel. Paraku ei suutnud 46-aastane Pacquiao Mario Berriost alistada ja WBC kergkeskkaalu vöö jäi pälvimata.

Mayweather pidas 2017. aastal suure matši UFC staari Conor McGregoriga ning lõpetas seejärel 50 võidu ja mitte ühegi kaotuseta karjääri, kuid on aastate jooksul šoumatšide jaoks ikka ringi astunud. Järgmise aasta kevadel on kavas ka kohtumine teise poksilegendi Mike Tysoniga.

Nüüd on legendaarsed mehed aga valmis taas kohtuma ja Pacquiao paljastas kolmapäeval, et tema ja Mayweatheri tiimid arutavad omavahelist korduskohtumist, mis toimuks filipiinlase sõnul jälle Vegases. "See sõltub sellest, kas me saame üksteisest samamoodi aru. Minu ja tema inimesed räägivad tihti," ütles Pacquiao. "Usun, et poksimaailm oleks meie kohtumisest väga põnevil. [Mayweather] peab oma otsused ise tegema, ma ei saa tema ja Tysoni matši ära jätta."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

