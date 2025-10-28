X!

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

Pühapäeval Pärnus toimunud Rannajooks võttis kokku tänavuse liikumishooaja, üritusest sai osa 1047 eri vanuses inimest. Meestest võidutses tartlane Johannes Laur, naistest ei leidunud vastast Maria Vesklale.

Meeste 10 kilomeetri distantsil oli võidukas tartlane Johannes Laur (32.54,6). Teisena lõpetas Pärnumaa parim jooksumees Franko Reinhold (Fortius Sport, 33.18), kolmandaks platseerus Sparta esindaja Pavel Nekrasov (33.49,1).

Naiste arvestuses näitas parimat minekut Sparta tiimi liige Maria Veskla (38.20). Teisena finišeeris Mirtti Verbitskas (Anu Jooksutrennid, 40.37,3) ning kolmandana Maria Aave (Kuldne Tervis Spordiklubi, 40.44,4).

"Vanem vend Olavi soovitas, et hoia teistel selja taga ja vaata, mida nad teevad. Seejärel, seitsmendal kilomeetril tabasin oma hetke ära ja hakkasin eest ära libisema," rääkis Laur, kelle enesetunne polnud mõni päev enne jooksu haiguse tõttu parim.

Kümne kilomeetri distantsil sai tulemuse kirja 587 osalejat.

5 km distantsi parim oli TÜASK liige Enari Tõnström (16.22,7). Talle järgnes vend Elari Tõnström (Tartu SS Kalev, 17.07,6) ja parima pärnakana Allan Jaakson (Anu Jooksutrennid, 18.05,9).

Naistest triumfeeris lätlanna Indra Mackeviea (MySport Ogre, 19.40,5). Teisena lõpetas Helen Janisoo (Kaisa Kuke Jooksutiim, 20.50,4) ning kolmandana Lisanna Juhkental (Anu Jooksutrennid, 21.25,6).

Viie kilomeetri distantsil sai tulemuse kirja 157 osalejat.

Rannastaadionil toimunud lastejooksud pakkusid rõõmu ja elevust sadadele noortele spordisõpradele. Kuni 11-aastaste vanuseklassides startis kokku 303 last, kes läbisid kuni 400 pika distantsi.

Noorimas, 8–9-aastaste vanusegrupis olid parimad tüdrukud Lenna Pentmaa, Teele Kannik ja Mirt Roomet. Poiste arvestuses jõudsid esikolmikusse Frank Antsmann, Armin Ojas ja Dominiks Jaundžeikars.

10–11-aastaste tüdrukute konkurentsis triumfeeris Regina Roomet, teiseks tuli Aleksandra Kõiv ja kolmandaks Melissa Väina. Poistest olid samas vanuses kolm kiireimat Hugo Antsmann, Brandon Söödor ja Karl Toover.

Rannajooksuga lõppes traditsiooniline kolmiküritus, kuhu kuulusid Luitejooksu, Jüri Jaansoni kahe silla jooksu ning Rannajooksu 10 km distantsid.

Kolmikürituse arvestuses jagati samuti välja auhinnad: meeste üldarvestuses oli parim Johannes Laur, talle järgnesid Kait Värat ja Urmo Kallakas. Naistest võidutuses Maria Veskla, teise koha saavutas Mirtti Verbitskas ja kolmanda Kätlin Maiste. 

