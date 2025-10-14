X!

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

Võrkpall
Alar Rikberg.
Alar Rikberg. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Elme Messer meeste Balti liigas algab uus mängunädal kolmapäeval, kui Tartu Bigbank võõrustab Audentes/Solarstone'i. Nädalavahetusel tulevad Eesti klubidest väljakule Selver x TalTech ja Audentes.

Tartu Bigbank on seni võitnud kolmest mängust kaks ja asub liigatabelis seitsmendal kohal. Bigbanki juhendaja Alar Rikberg ütles, et neil on kolmapäevase mängu osas kindel eesmärk.

"Eesmärk on selge, tahame sealt kolm punkti võtta. Kui palju õnnestub mul koosseisuga vangerdada ja noortele rohkem mänguaega anda, selgub jooksvalt, aga see plaan on olemas. Audentesel on olnud varasemates mängudes puudujaid ja täna veel karikamäng samuti, seega ei tea, mis plaan neil koosseisuga on, mis tähendab, et on ettearvamatust," sõnas Rikberg.

"Meie saime eelmisel nädalal tõsise trenninädala teha ja tahaks nüüd hakata seda ka mängudes realiseerima. Mingeid suuri muresid meil pole, aga Albert Hurda näol üks mees vähem," lisas tartlaste juhendaja.

Audentes/Solarstone on hetkel kahe kaotusega viimasel real. Meeskonna peatreener Lauris Iecelnieks peab rinda pistma tiheda mängugraafikuga.

"Meil on käsil päris tihe graafik ja üritame vigastusi vältida ning ellu jääda, seega uus ja raske kogemus meile. Aga kui karikamängus läheb hästi, siis on poistel tuju ka hea ja nad unustavad väsimuse kiiremini ka ära," sõnas peatreener enne teisipäevast karikamängu BMF/Rakvere vastu.

"Bigbanki vastu läheme ja püüame vastu pidada, selge see, et nad on üks liiga tugavamaid meeskondi. Prioriteedid on sel nädalal karikas ja nädalavahetuse kohtumine Daugavpilsiga. Usun, et Daugavpilsi vastu on meil oma võiduvõimalus, kui suudame hästi alustada ning saame hea emotsiooni üles, siis on kõik võimalik," lisas Iecelnieks.

Mäng Tartu Ülikooli spordihoones algab kolmapäeval kell 19.00.

Toimetaja: Henrik Laever

