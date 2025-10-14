Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

Viimati 2005. aastal renoveeritud suusasilla konstruktsioonid on amortiseerunud ning Tallinna Tehnikaülikooli teostatud ekspertiisi hinnangul on rajatraktoriga sillale sõitmine ohtlik. Selleks, et tagada terviseradadele turvalised suusarajad, on silla rekonstrueerimine hädavajalik.

Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juht Hillar Sein ütles, et Nõmme Terviserajad on Tallinnas kõige populaarsemad ning neid külastab aastas ligi 500 000 liikujat. "Tallinna linnale on väga oluline, et terviserajad oleks turvalised ja hästi hooldatud. Praeguse suusasilla konstruktsioonide edasine amortiseerumine progresseeruv ning seetõttu on rekonstrueerimistööd vältimatud," sõnas Sein.

Novembrikuus algavate ehitustööde käigus lammutatakse olemasolev suusasild ning demonteeritakse truubid. Praeguse suusasilla asemele paigaldatakse terasest torusild ning sillale uued piirded.

Terassilla rajamisel arvestatakse Rõõmuallikate ja nende piiranguvööndiga. Ehitustöid teostavad Nordpont OÜ ehitusjuhi Henri Gostsõllo sõnul muudab see objekti tehniliselt nõudlikuks. "Objekt paikneb geotehniliselt ja hüdroloogiliselt keerulistes oludes. Tööde käigus tuleb arvestada suurte kõrguste vahede, nõlvasiseste langeallikate ning muutliku pinnasega. Need tegurid mõjutavad tööde ajastust ja järjestust, mistõttu on uue suusasilla ja nõlva rajamise tegelikul tempol viimase sõna õigus sageli loodusel," sõnas Gostsõlli. "Olles ise Trummi radade ja rajameeskonna austaja, anname endast parima, et suusarahvas saaks juba uuel kevadel taas nautida sillalaskumist."

Suusasilla ehitustööde ajal saab algaval talihooajal Nõmme Terviseradadel kunstlume suusarada kasutada ca 1,2 km ulatuses. Võimalusel on talve jooksul plaanis võtta uus sild kasutusele osaliselt – ilma laskumiseta – ning siis on võimalik kunstlume rada pikendada kolme kilomeetrini.

Loodusliku lume korral on radade kilometraaž oluliselt pikem, kuid ehitustööde ajal ei ole suusasilla ristumiskoht läbitav. Uus suusasild valmib terviklikuna 2026. aasta kevadeks, kui lõpetatakse haljastus- ja katenditööd.

Tallinna Spordikeskuse Nõmme ja Mustamäe piirkonna juhi Kristjan Nurmsalu sõnul on Tallinna eesmärk pakkuda üha paremaid ja kvaliteetsemaid liikumisvõimalusi. "Uue silla ehitusega saab likvideeritud Nõmme Terviseradade Achilleuse kand ja saame muuta terviserajad oluliselt turvalisemaks ja suusasõpradele veelgi nauditavamaks. Kuigi sild paikneb Nõmme Terviseradade n-ö tuiksoonel, siis palume kasutajatelt kannatust ja anname endast parima, et terviserajad võimalikult kiiresti taastada," lausus Nurmsalu.

1936. aastal rajatud Nõmme Spordikeskus on Tallinna linna spordibaas. Suusarajad on Nõmme Spordikeskuses alates 1991. aastast ning kunstlumega suusaraadade tootmise võimekus alates 2002. aastast. Külastuste arvult on tegu Tallinna populaarseima suusakeskusega, kus viiakse läbi ka ca 75 protsenti Tallinna koolide suusatundidest.