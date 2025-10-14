X!

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

Varia
Nõmme suusasild
Nõmme suusasild Autor/allikas: Erakogu
Varia

Tallinna linn sõlmis lepingu Nõmme Terviseradadel paikneva suusasilla rekonstrueerimistöödeks, mille raames paigaldatakse terviseradadele kaasaegne terassild.

Viimati 2005. aastal renoveeritud suusasilla konstruktsioonid on amortiseerunud ning Tallinna Tehnikaülikooli teostatud ekspertiisi hinnangul on rajatraktoriga sillale sõitmine ohtlik. Selleks, et tagada terviseradadele turvalised suusarajad, on silla rekonstrueerimine hädavajalik.

Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juht Hillar Sein ütles, et Nõmme Terviserajad on Tallinnas kõige populaarsemad ning neid külastab aastas ligi 500 000 liikujat. "Tallinna linnale on väga oluline, et terviserajad oleks turvalised ja hästi hooldatud. Praeguse suusasilla konstruktsioonide edasine amortiseerumine progresseeruv ning seetõttu on rekonstrueerimistööd vältimatud," sõnas Sein.

Novembrikuus algavate ehitustööde käigus lammutatakse olemasolev suusasild ning demonteeritakse truubid. Praeguse suusasilla asemele paigaldatakse terasest torusild ning sillale uued piirded.

Terassilla rajamisel arvestatakse Rõõmuallikate ja nende piiranguvööndiga. Ehitustöid teostavad Nordpont OÜ ehitusjuhi Henri Gostsõllo sõnul muudab see objekti tehniliselt nõudlikuks. "Objekt paikneb geotehniliselt ja hüdroloogiliselt keerulistes oludes. Tööde käigus tuleb arvestada suurte kõrguste vahede, nõlvasiseste langeallikate ning muutliku pinnasega. Need tegurid mõjutavad tööde ajastust ja järjestust, mistõttu on uue suusasilla ja nõlva rajamise tegelikul tempol viimase sõna õigus sageli loodusel," sõnas Gostsõlli. "Olles ise Trummi radade ja rajameeskonna austaja, anname endast parima, et suusarahvas saaks juba uuel kevadel taas nautida sillalaskumist."

Suusasilla ehitustööde ajal saab algaval talihooajal Nõmme Terviseradadel kunstlume suusarada kasutada ca 1,2 km ulatuses. Võimalusel on talve jooksul plaanis võtta uus sild kasutusele osaliselt – ilma laskumiseta – ning siis on võimalik kunstlume rada pikendada kolme kilomeetrini.

Loodusliku lume korral on radade kilometraaž oluliselt pikem, kuid ehitustööde ajal ei ole suusasilla ristumiskoht läbitav. Uus suusasild valmib terviklikuna 2026. aasta kevadeks, kui lõpetatakse haljastus- ja katenditööd.

Tallinna Spordikeskuse Nõmme ja Mustamäe piirkonna juhi Kristjan Nurmsalu sõnul on Tallinna eesmärk pakkuda üha paremaid ja kvaliteetsemaid liikumisvõimalusi. "Uue silla ehitusega saab likvideeritud Nõmme Terviseradade Achilleuse kand ja saame muuta terviserajad oluliselt turvalisemaks ja suusasõpradele veelgi nauditavamaks. Kuigi sild paikneb Nõmme Terviseradade n-ö tuiksoonel, siis palume kasutajatelt kannatust ja anname endast parima, et terviserajad võimalikult kiiresti taastada," lausus Nurmsalu.

1936. aastal rajatud Nõmme Spordikeskus on Tallinna linna spordibaas. Suusarajad on Nõmme Spordikeskuses alates 1991. aastast ning kunstlumega suusaraadade tootmise võimekus alates 2002. aastast. Külastuste arvult on tegu Tallinna populaarseima suusakeskusega, kus viiakse läbi ka ca 75 protsenti Tallinna koolide suusatundidest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

17:41

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

17:15

Lajal kaotas tasavägises matšis maailma 63. reketile

16:46

Mannetu Rootsi vabastas taanlasest peatreeneri ametist

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

16:04

Malõgina piirdus üksikmängus avaringiga

15:21

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

14:48

Glinka pääses Olbia Challengeril teise ringi

14:12

VIDEO | Belgia ja Walesi mäng peatati väljakule jooksnud roti tõttu

13:37

Eesti noorrattur jõudis Rootsis pjedestaalile

13:07

Tammeka kolib hooaja viimased mängud kunstmuruväljakule

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:36

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

13.10

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

13.10

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

13.10

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

09:45

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis tahab Moldova teist korda alistada

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

15:21

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

13.10

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

12:33

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo