Noored Prantsusmaa tähed lõid Eestile kuus väravat

Jalgpall
Prantsusmaa-Eesti U-21 EM-valikmäng
Prantsusmaa-Eesti U-21 EM-valikmäng
Jalgpall

Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis kaotas esmaspäeva õhtul EM-valikmängus võõral väljakul 1:6 Prantsusmaale. Eesti ainsa värava lõi Tony Varjund.

Mängu alustas oodatult teravamalt Prantsusmaa, vahendab kohtumise kirjeldust jalgpalliliit. 9. minutil eksis sööduga Eesti kapten Ott Nõmm, palli napsas endale Wilson Odobert, kes söötis selle Mathys Telile ning Tottenhami ründaja tegi seisuks 1:0. Kolm minutit hiljem oli omakord Tel see, kes sai kirja sööpunkti ning täpse löögiga Eesti võrku säras Djaoui Cisse.

Avapoolaeg jätkus prantslaste kontrolli all, kuid kohtuniku poolt antud lisaminutitel tegi edukalt kodumeeskonnale survet Tony Varjund, kes kasutas ära Pariisi Saint-Germaini tähe Warren Zaire-Emery eksimuse ning lükkas palli võrku.

Pärast vaheaega jätkas Prantsusmaa survega ning 49. minutil tegi Eli Junior Kroupi seisuks 3:1. Seis püsis kuni 64. minutini, kui terava rünnaku realiseeris väravaks Odobert. 69. minutil tekkis võimalus eestlastel, kuid Ramol Sillamaa löök lendas üle värava. 79. minutil lõi oma teise tabamuse Odobert, isikliku duubli vormistas ka Eli Junior Kroupi 86. minutil.

Peatreener Jani Sarajärvi oli rahul sellega, millise mentaliteediga Eesti koondis väljakule läks. "Minu jaoks väga oluline suur pilt. Mängsime tippmeeskonna vastu, aga kui vaadata meie mentaalset poolt selles mängus, siis see oli väga hea. Eesti U-21 koondis ei kartnud vastast, vaid olime aktiivsed ning mänguks valmis. Kaotuseid on erinevaid. Vajame kõigis noortekoondistes sellist suhtumist, et tahame mängida, vahet pole, kas vastas on Prantsusmaa või Itaalia. Täna võime olla uhked, et tahtsime mängida ja näitasime seda," rääkis Sarajärvi pärast kohtumist.

"Enne mängu rõhutasime, et ka vastased on inimesed ja nemadki teevad vigu," jätkas treener. "Seda tõestas olukord, kus sundisime nad eksima ning Tony oli selles situatsioonis väga aktiivne. Meie mängijad pidid mängima piiri peal ning vahepeal oli näha, kuidas olime väsinud, aga kõik tõesti võtitlesid nii, kuidas suutsid."

Alagrupis seni kaks punkti kogunud Eesti jaoks jätkub EM-valikturniir märtsis, kui võõrsil kohtutakse Islandiga ja Šveitsiga.

Eesti U-21 koondise tulemused EM-valikturniiril:

Fääri saared – Eesti 2:1
Eesti – Šveits 0:2
Eesti – Island 1:1
Eesti – Luksemburg 2:2
Prantsusmaa – Eesti 1:6

Toimetaja: Anders Nõmm

