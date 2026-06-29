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Ametist loobunud Tšehhi peatreener: minu otsusele aitas kaasa meediakampaania

Jalgpalli MM
Miroslav Koubek
Miroslav Koubek Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Tšehhi jalgpallikoondise peatreener Miroslav Koubek otsustas pärast meeskonna kehva esitust maailmameistrivõistluste finaalturniiril oma kohalt tagasi astuda.

Tšehhi alustas A-grupis 1:2 kaotusega Lõuna-Koreale ja tegi teises voorus ka pigem pettumust valmistanud 1:1 viigi Lõuna-Aafrika Vabariigi esindusega. Viimases mängus kaotati võõrustajale Mehhikole kindlalt 0:3.

74-aastane Koubek süüdistas meeskonna ebaedus rumalaid vigu ja väsitavat reisimist. "Minu otsusele aitas kaasa ka meediakampaania, mis põhines mitmetel pooltõdedel ja minu vastu suunatud väljamõeldistel," lisas ta. "Selles õhkkonnas poleks minu töö Tšehhi koondise heaks enam mõttekas."

Koubek asus koondise etteotsa valiktsükli keskel pärast seda, kui meeskond oli saanud ootamatu kaotuse Fääri saartelt. Lõpuks jõuti sõelmängude kaudu siiski finaalturniirile, kui alistati nii Iirimaa kui ka Taani.

Kogenud treener sai kodumaal siiski palju kriitikat seoses kaitsestrateegiaga ja asjaoluga, et otsustavas kohtumises Mehhikoga jäeti meeskonna tähtründaja Patrik Schick pingile.

Toimetaja: Siim Boikov

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