NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

NBA logo
NBA logo Autor/allikas: SCANPIX / AP
Sel nädalalõpul peavad korvpalliliiga NBA klubid Hiinas kaks hooajaeelset kontrollkohtumist ja tegemist on märgilisega hetkega, sest tähistab 2019. aastal alguse saanud erimeelsustele joone alla tõmbamist.

Hiina on NBA jaoks äärmiselt oluline turg ja aastatel 2004-2019 pidasid 17 erinevat klubi seal kokku 28 hooajaeelset kontrollkohtumist. Siis aga avaldas Houston Rocketsi peamänedžer Daryl Morey toetust Hongkongi toonastele protestidele, mis Hiina võime väga pahandas.

NBA tegevjuhid koondusid oma kolleegi taha ja ka NBA volinik Adam Silver ütles, et sõnavabaduse toetamine on üks liiga kauaaegsetest väärtustest.

Pärast seda pole NBA klubid Hiinas mänginud ja lisaks katkestas Hiina televisioon ajutiselt ka liiga ülekannete näitamise. Silver on öelnud, et selle erimeelsusega kaotas NBA sadu miljoneid dollareid.

Liiga naasmine Hiina pinnale langeb aga poliitiliselt keerulisele ajale, sest Ameerika Ühendriikide ja Hiina suhted pole üleliia kiita.

"Me toetume USA välisministeeriumi juhistele kõikjal, kus fännidega üle maailma suhtleme, sealhulgas Hiinas ning enam kui 200 muus riigis ja territooriumil," kommenteeris liiga ase- ja operatiivjuht Mark Tatum uudisteagentuurile AFP.

Kui temalt küsiit, kas NBA toetab endiselt oma kogukonna liikmete arvamust Hiina kohta, oli Tatumi vastus lühike: "Jah."

Selle nädala reedel ja pühapäeval mängivad Hiina erihalduspiirkonnas Macaos omavahel Brooklyn Nets ja Phoenix Suns.

Mõlemad kohtumised müüdi mõne tunniga välja ja ettevõtmised toimuvad Venetian Arenal, mis on osa Las Vegas Sandsi konglomeraadist, mida kontrollib Adelsonite perekond, kel on enamusosalus ka Dallas Mavericksis. Macao on ühtlasi ainus koht Hiinas, kus hasartmängud on legaalsed.

Toimetaja: Siim Boikov

