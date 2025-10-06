X!

Reimann ja EST1 Racing sihivad järgmisel hooajal pjedestaalikohti

Alex Reimann
Alex Reimann Autor/allikas: EST1 Racing
EST1 Racing ja Eesti ringrajasõitja Alex Reimann panid 2025. aasta põhiprogrammile punkti kahes tippsarjas – Porsche Carrera Cup France'is ja Beneluxis.

Hooaja jooksul kinnitas duo oma kohta esirivi tempos: Prantsusmaal jäid hooaja tippmarkideks neljas koht Valencias ja möödunud nädalavahetusel toimunud Paul Ricardi finaalis saadud karjääri parim punktisaak. Beneluxi sarjas jäid hooaega kroonima aga Asseni etapp, kus kahel korral lõpetati kümne seas. Ühtlasi teeniti Zolderis kahekordne punktisaak.

"2025 tõestas, et meie tempo ja võitlussituatsioonide haldus on tasemel. Prantsusmaal saadud neljas koht ja stabiilsed TOP-10 kohad Beneluxi sarjas annavad selge võrdlusbaasi. ABS-iga sõidetaval 2026. aastal toetume PSCSE talvekilmomeetritele ja ründame poodiume juba esimesest etapist," ütles Alex Reimann.

Ajaloolise tähisena tegi Reimann debüüdi Porsche Carrera Cupis. Lisaks tõi Michelin 992 Endurance Cupi 12 tunni sõit juurde väärtuslikke kogemusi. Need stardid ehitasid kindla vundamendi, et tõsta taset sellistes olulistes elementides nagu pidurdamiskohtade leidmine, rehvide manageerimine ja pikemate distantside rütmi mõistmine – oskused, mis muutuvad 2026. aastal veelgi olulisemaks.

Alex Reimann Autor/allikas: EST1 Racing

Järgmisel aastal vahetavad Porsche ühetootjasarjad oma reegleid. ABS-pidurdamissüsteem on nüüdsest sees ja veojõukontroll jääb endiselt välja. EST1 Racing on selleks valmis ning plaanib uuel hooajal võtta ABS-i pakutavast ühtlasemast pidurdusest maksimumi. Selle alla läheb ka pidurdustsoonides rünnakuala pikendamine ja möödasõitude efektiivsuse tõstmine. Talv on labor, kus seda kõike proovida saab.

"Läheme ABS‑ajastusse andmepõhiselt – struktureeritud talvesõidud, pidurdusanalüüs ja korduv teostus. PSCSE seab tooni, Barcelona World Cup on lava. Meie siht on lihtne: puhas töö, kindel strateegia ja Eesti esindamine poodiumikonkurentsis. Kui piloot saab keskenduda ainult sõitmisele, on meie töö tehtud

Fookus liigub nüüd talvisesse ettevalmistusse ja 2026. aasta poodiumiheitlusse. Jaanuarist asub tiim rajale Porsche Sprint Challenge Southern Europe'i talvesarjas (PSCSE). Ibeeria (Hispaania ja Portugali) ringradadel plaanib tiim keskenduda süsteemsele kilometraažile, ABS-kaardistusele ja pikkade vahetuste rütmile – kõik selleks, et tulla kevadel esimesele stardijoonele valmis ja ründerežiimis.

Märtsis ootab ees globaalse mõõtkavaga tippsündmus: Porsche Carrera World Cup Barcelonas, kus eesmärk on tuua Eesti lipp suurimal Porsche Cupi laval poodiumikonkurentsi. Tiim kavatseb ühtlasi osaleda ka Porsche Carrera Cup France'i ja Beneluxi sarjades.

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

