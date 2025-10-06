Napoli kasutas rivaalide viigi ära

Eelmises voorus esmakordselt punkte loovutanud Napoli sai pühapäeval koduväljakul 2:1 võidu Genoa üle. Võõrustaja jäi avapoolajal Jeff Ekhatori tabamuse järel kaotusseisu, ent teise poolaja keskel viigistas seisu Andre-Frank Zambo Anguissa ning veerand tundi enne lõppu skooris võiduvärava Rasmus Höjlund.

Nädalavahetust tabeliliidrina alustanud Milan piirdus võõrsil Torino Juventuse vastu väravateta viigiga. Seejuures oli Milanil teisel poolajal kasutada penalti, kuid Christian Pulisic kõmmutas palli selgelt üle värava.

"Pulisic eksis küll penaltil, kuid muidu mängis suurepärase mängu. Ta on meie penaltilööja ja ühe eksimuse pärast ma ei hakka seda muutma," kommenteeris Milani peatreener Massimiliano Allegri.

Gian Piero Gasperini juhendatav Roma jätkas võidulainel, kui võõrsil saadi Fiorentinast jagu 2:1. Võitjate väravate eest hoolitsesid Matias Soule ja Itaalia koondisega Tallinnasse reisiv Bryan Cristante.

Napoli ja Roma on mõlemad kogunud 15 punkti, kuid parem väravate vahe annab hetkel eelise tiitlikaitsjale. Milan paikneb 13 punktiga kolmandal real, neile järgnevad Inter (12 p), Juventus (12 p) ja Atalanta (10 p).

Teised tulemused:

Bologna - Pisa 4:0

Udinese - Cagliari 1:1