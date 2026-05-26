Meistrite liigata jäänud Milan korraldas suurpuhastuse, aga Zlatan jätkab

Itaalia jalgpallihiid AC Milan lõpetas Serie A hooaja viienda kohaga, jääb eemale järgmise hooaja Meistrite liigast ning otsustas klubis seepeale suurpuhastuse teha.

Viimati 2022. aastal Itaalia meistriks kroonitud AC Milan võitles veel kuu aega tagasi teise koha eest, aga kaotas siis liigahooaja viimasest neljast mängust kolm.

Hooaja viimasel päeval oleks Milan Ragnar Klavani endise koduklubi Cagliari alistamisega vähemalt taganud koha järgmise hooaja Meistrite liigas, ent Milan kaotas 14. kohal lõpetanud meeskonnale 1:2 ning et endise tippmängija Cesc Fabregase juhendatav Como sai jagu Cremonesest, lõpetasid nemad Milani ees neljandal kohal.

AC Milani ameeriklastest omanikud, investeerimisgrupp RedBird, otsustasid seejärel klubis suurpuhastuse teha. Vallandati nii peatreener Massimiliano Allegri kui tegevjuht Giorgio Furlani, samuti said kinga spordidirektor Igli Tare ja tehniline direktor Geoffrey Moncada.

"Hooaja lõpusirge ei olnud vastav selle ajani pakutud esitustega ning eilne [pühapäevane] pettumust valmistanud kaotus muutis hooaja täielikuks läbikukkumiseks," avaldas RedBird esmaspäeval pressiteates.

Küll säilitas oma töökoha klubi nõunikuna Rootsi jalgpallilegend Zlatan Ibrahimovic ja Itaalia meedia kirjutab, et RedBirdi omanik Gerry Cardinale toetub klubi restruktureerimisel just klubi eest läbi aastate 94 väravat löönud ründaja teadmistele.